هتک حرمت به مقبره آیت الله خاتمی از ارادت مردم به ایشان نمی کاهد / دستگیری یک متهم

محمدرضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: مرحوم آیت الله خاتمی در دل مردم جای دارد و با این نوع حرکات و رفتارها تغییری در میزان ارادت مردم ایجاد نمی شود.

وی شناسایی عوامل این حرکت را وظیفه مسئولان مربوطه دانست و بیان داشت: با توجه به اشراف مسئولان اطلاعاتی به مسائل کشور این امر آسان است و مردم نیز در این زمینه از مسئولان امر انتظار دارند.

تابش تاکید کرد: این انتظارات فراتر از قانون نیست و ما توقع داریم در حد قانون با عوامل این اقدام برخورد شود.

فرماندار اردکان نیز از دستگیری یکنفر در این رابطه خبر داد.

احمد کمالی با بیان اینکه با دستگیری فرد مظنون سرنخهایی به دست آمده است خاطرنشان کرد: دستگیری آن شخص بیشتر در رابطه با اتفاق مشابه در مورد تصویر حضرت امام است و هنوز اعترافی در مورد اقدامات انجام شده در مقبره آیت الله خاتمی نکرده است.

وی ادامه داد: از شخص دیگری نیز سرنخهایی در دست است که در برخی موارد سخنان مشکوکی بیان کرده است.

کمالی با بیان اینکه آیت الله خاتمی مورد احترام ویژه حضرت امام، رهبری و مردم استان یزد هستند افزود: استاندار یزد پس از رخدادهای اخیر با ابراز نگرانی بر پیگیری موضوع و سرکشی از خانواده آیت الله خاتمی تاکید داشتند که در این رابطه تماسهایی با خانم فاطمه خاتمی و آقای تابش انجام شد اما چون خانم فاطمه خاتمی برای روز گذشته اعلام آمادگی نکردند به طور قطع امروز با ایشان دیدار خواهیم داشت.

کمالی ضمن محکوم کردن این اقدام و اقدام مشابهی که چندی پیش در گلزار شهدای شهرستان اردکان اتفاق افتاده بود ابراز امیدواری کرد: نتایج بررسیهای لازم در این زمینه به زودی مشخص شود.

یکشنبه شب عده ای ناشناس با حضور در مقبره آیت الله سید روح الله خاتمی، امام جمعه فقید یزد و نماینده امام در استان یزد بر روی مقبره تمثال و حتی پیام امام خمینی (ره) در رحلت ایشان که بر روی سنگ حک شده بود رنگ سفید پاشیدند.