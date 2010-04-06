یک میلیون نفر سفر در ایلام انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح سه شنبه در حاشیه اختتامیه ستاد تسهیلات سفر نوروزی ایلام افزود: ‎این تعداد نسبت به سال گذشته بیش از 240 هزار نفر افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: این تعداد گردشگر بومی، غیر بومی و راهیان نور در تعطیلات نوروز امسال از جاذبه‌های دیدنی ، تاریخی ، طبیعی و آوردگاه های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس این استان بازدید کردند.

اسکندری بیان کرد: جذب این تعداد گردشگر غیربومی و بومی در ایلام در مقایسه با سال گذشته ‎ نزدیک به 25 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: بیشتر این افراد از مناطق تاریخی و تفرجگاه‌های گردشگری استان ایلام از جمله قلعه کنجانچم، شیخ مکان ،شهر تاریخی دره شهر، تنگه بهرام چوبینه،غار زینگان ، چشمه آبگرم دهلران ، قلعه پور اشرف ، پارک جنگلی چغاسبز، پل گاومیشان ،د ریاچه دو قلو آبدانان ، امامزاده های استان ، منطقه تفریحی منجل و تخت خان دیدن کردند.

استان ایلام در حاشیه غربی رشته کوه‌های زاگرس با تنوع آب و هوایی، اقلیم مناسب و جنگلها و مراتع سرسبز یکی از مناطق دیدنی و زیبای کشور است.