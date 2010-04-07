اتمام بازنگری طرح جامع آب کشور تا پایان اسفند 89

محمد ریاحی در گفتگو با مهر گفت: بازنگری در طرح جامع آب کشور توسط 6 مشاور در حوضه های آبریز اصلی کشور از جمله دریاچه ارومیه، خلیج فارس، دریاچه مازندران، حوزه مرکزی در حال انجام است و به نظر می رسد تا پایان سال 89 این مطالعات به اتمام رسد.

رئیس موسسه تحقیقات آب افزود: این بازنگری برای شناسایی کلیه منابع و مصارف آب در سطح کشور اعم از شرب، کشاورزی و صنعتی صورت می گیرد تا بتوان منابع آبهای سطحی و زیرزمینی را مورد ارزیابی قرار داد.

وی تصریح کرد: بعد از اتمام مطالعات، مدیران بخش آب کشور می توانند در قالب یک مدیریت یکپارچه، منابع آب را ساماندهی کرده و با مدیریت همزمان منابع و مصارف، کار را پیش برند.

ریاحی این طرح را به لحاظ ابعاد کار و وسعت اطلاعات بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: هدفگذاری این است که این طرح در سال 89 به نتیجه برسد، ضمن اینکه بعد از تصویب، این طرح می تواند مرجع اصلی مدیریت آب کشور برای ادامه مسیر باشد.

به گفته وی، اطلاعاتی که در قالب این طرح استخراج، دسته بندی و تحلیل می شود منجر به تشکیل بانک اطلاعاتی قوی برای مدیران بخش آب کشور خواهد شد؛ چراکه مدل های ریاضی و ابزارهای نرم افزاری این امکان را فراهم می آورد که تصمیمات به موقع و مناسبی اتخاذ شود.

به گزارش مهر، حوضه آبریز، محدوده جغرافیایی است که جریانهای سطحی ناشی از بارش را به یک پایانه نظیر اقیانوس، دریا، دریاچه، تالاب و یا کفه زهکشی می ‌کند.