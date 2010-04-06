افزایش سطح زیرکشت پیاز در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، کوروش صادقی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: در سال گذشته در سطح 9 هزار هکتار از اراضی استان هرمزگان محصول پیاز کشت شد که در پایان فصل برداشت با عملکرد 25 تن در هر هکتار بیش از 225 هزار تن محصول پیاز عاید کشاورزان شد.

وی میناب، بندرعباس و رودان را از جمله نقاط مهم کشت این محصول دانست و عنوان کرد: در سالجاری در سطح 11 هزار هکتار از اراضی هرمزگان پیاز کشت شده است که پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت بیش از 250 هزار تن محصول پیاز برداشت شود.

مدیر زراعت جهادشکاورزی هرمزگان شمیل تخت، سرزه، توکهور، هشتبندی و جغین را از دهستان های مهم تولید پیاز در استان برشمرد و بیان کرد: فصل کشت پیاز در هرمزگان از اوایل مهرماه آغاز و تا اواخر آبان ادامه دارد و فصل برداشت هم از نیمه بهمن آغاز و تا نیمه خردادماه ادامه خواهد داشت.

صادقی زودرس بودن و کیفیت بالای پیاز هرمزگان را از مزیت های مهم کشت این محصول در هرمزگان برشمرد و تشریح کرد: استان هرمزگان در کشت پیاز زمستانی رتبه اول کشوری را داراست و با توجه به افزایش سطح زیرکشت در سال آتی با تغییر شیوه کشت به شیوه افزایش تراکم بوته در سطح هکتار امید می رود بتوان عملکرد تولید محصول را در هکتار تا سطح قابل توجهی بالا برد.