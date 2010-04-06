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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۰۳

روند بازدید از منطقه حفاظت شده "دشت سهرین" زنجان مطلوب نیست

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست زنجان با اشاره به اینکه تنها 125 گردشگر در ایام نوروز از منطقه حفاظت شده سهرین دیدن کردند، گفت: این میزان بازدید نسبت به سالهای گذشته رشد داشته ولی باتوجه به ظرفیتهای گردشگری منطقه مطلوب نیست.

جواد تاراسی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با بیان اینکه باید سرمایه‌گذاری بیشتری برای جذب گردشگر به مناطق حفاظت شده و مناطق بکر طبیعی صورت گیرد، افزود: متاسفانه مردم اقبال چندانی برای بازدید از مناطق حفاظت شده ندارند و این مسئله موجب شده تا هموطنان اطلاعات کمی نسبت به ذخائر غنی زیست محیطی کشور داشته باشند.
 
وی با تاکید بر اینکه سازمان محیط زیست آمادگی کامل برای توسعه اکوتوریسم در استان را دارد، ادامه داد: در حال حاضر تعامل خوبی بین محیط زیست و میراث فرهنگی استان زنجان برای توسعه گردشگری در مناطق گردشگری استان به خصوص دشت سهرین انجان شده است.
 
تاراسی با اشاره به وسعت بالای مناطق حفاظت شده و تنوع گونه‌های جانوری و گیاهی در این استان افزود: 210 هزار هکتار منطقه حفاظت شده در استان وجود دارد که در این مناطق گونه‌های مختلف و نادر از حیات وحش، زیست می‌کنند که نمونه بارز آن آهو و قوچ ارمنی است.
 
مدیرکل محیط زیست استان زنجان بستر لازم برای توسعه گردشگری در این بخش فراهم است و محدودیت چندانی در این رابطه نداریم و اداره کل حفاظت محیط زیست استان آمادگی دارد به بازدیدکنندگان از مناطق حفاظت شده استان خدمات مورد نیاز را ارائه کند.

تاراسی نزدیکی دشت سهرین به شهر زنجان را به عنوان یکی از مهمترین عوامل در توسعه طبیعت گردی در این دشت عنوان کرد و ادامه داد: اداره کل محیط زیست استان زنجان از برگزاری تورهای طبیعت گردی استقبال می کند.
کد مطلب 1058405

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