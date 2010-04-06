دختران تایلند جایگزین ایران شدند/ تلاش بیهوده فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه فدراسیون فوتبال تلاش می کند تا فدراسیون جهانی فوتبال را متقاعد سازد تا زمینه حضور تیم فوتبال دختران نوجوانان کشورمان در بازیهای المپیک سنگاپور را فراهم سازد، پایگاه خبری فوتبال آسیا از انتخاب تیم فوتبال دختران تایلند به جای تیم کشورمان در این رقابت‌ها خبر داد.

تیم فوتبال نوجوانان دختر ایران بدلیل عدم رعایت مقررات فیفا در مورد تجهیزات بازیکنان از این رقابت‌ها منع شده است. در توضیح فیفا آمده است که پوشش حجاب اسلامی با قانون مسابقات فوتبال تطابق ندارد.

در نامه "ژرومه والک"، دبیر کل فیفا به فدراسیون فوتبال ایران آمده است: " بنابر توضیح قبلی کمیته ملی المپیک ایران، کمیته اجرایی فیفا راهی جز منع فدراسیون فوتبال ایران از حضور در بازیهای جوانان المپیک را نداشت".

بدین ترتیب تایلند جای تیم زیر 15 ساله های دختران ایران را که برای اولین بار می خواستند در این رقابت‌ها شرکت کنند، گرفت.