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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۰۴

16 پروژه بهداشتی درمانی در هفته سلامت در گیلان افتتاح می شود

16 پروژه بهداشتی درمانی در هفته سلامت در گیلان افتتاح می شود

رشت - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد هفته سلامت استان گیلان از افتتاح 16 پروژه بهداشتی درمانی در هفته سلامت در استان خبر داد.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه از 18 فروردین، هفته سلامت در استان گیلان گرامی داشته می شود، افزود: با آغاز هفته سلامت برنامه های متنوعی از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با هدف توسعه سلامت در جامعه اجرا می شود.

وی اظهارداشت: همزمان با روز جهانی بهداشت، زنگ سلامت در مدارس استان به صدا در خواهد آمد و این روز با عنوان مدرسه سالم، دانش آموز سالم در تمامی مراکز آموزشی استان و مدارس گرامی داشته خواهد شد.

دبیر ستاد هفته سلامت گیلان گفت: همچنین 19 فروردین با عنوان رانندگی ایمن، جامعه ایمن با محور نقش پلیس در ایجاد جامعه ایمن، نقش شهرداری ها در توسعه شهر سالم، نقش مردم در کاهش حوادث و سوانح جاده ای نامگذاری شده است.

وی ادامه داد: همینطور 20 فروردین با نام ورزش، نشاط و رفتارهای سالم، 21 فروردین با عنوان جامعه سالم، تغذیه سالم و امنیت غذایی، 22 فروردین با عنوان همکاری بین بخشی و همبستگی اجتماعی در سلامت، 23 فروردین تعمیم بیمه و عدالت در سلامت و آخرین روز از هفته سلامت با عنوان هوای سالم و بدون دخانیات نامگذاری شده است.

کد مطلب 1058408

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