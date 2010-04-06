به گزارش خبرنگار مهر، پس از جدایی غلامحسین پیروانی از تیم فوتبال امید ایران، مهدی تاج نیز از سمت ریاست کمیته تیم های ملی فوتبال کشورمان استعفا کرد تا دومین اتفاق مهم طی هفته جاری در فوتبال کشورمان رقم بخورد.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال که قصد دارد از مسئولیت های خود در این فدراسیون بکاهد، از ریاست کمیته تیم‌های ملی کناره گیری کرد و جالب اینکه استعفای او از جانب رئیس فدراسیون مورد پذیرش قرار گرفته است.

با جدایی مهدی تاج از کمیته تیم‌های ملی، فعالیت‌های این کمیته شکل تازه‌ای به خود خواهد گرفت. بر اساس اعلام رئیس فدراسیون فوتبال از پس کمیته تیم‌های ملی در محل کمپ و آکادمی فوتبال مستقر خواهد شد و فعالیت‌های آن بصورت متمرکز با کمیته‌های فوتسال، جوانان، بانوان و ... دنبال پیگیری می شود.

مهدی تاج که نایب رئیس فدراسیون فوتبال است از انجام مذاکره با فاتح تریم مربی ترکیه ای و اسون گوران اریکسون مربی سوئدی برای هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان خبر داد.

این مذاکرات در شرایطی صورت گرفته است که هنوز وضعیت ادامه همکاری افشین قطبی با تیم ملی فوتبال کشورمان مشخص نیست.