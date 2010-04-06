کارگروه ویژه بررسی مشکلات دریاچه ارومیه تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد رضا رحیمی شامگاه دوشنبه در کارگروه تخصصی استان آذربایجان غربی با بیان اینکه دریاچه ارومیه در آستانه نابودی قرار گرفته است از تشکیل کارگروه بزرگی برای رسیدگی به مشکلات این دریاچه خبر داد و افزود: در جلسه اخیر هیئت دولت مقرر شد کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس‌ جمهور تشکیل شود تا با ارائه راهکارهای مناسب از نابودی این دریاچه جلوگیری شود.

وی با اشاره به جلسات مستمر شورای عالی اشتغال و دستیابی به سند جامع اشتغال که در سال گذشته انجام شد از توجه ویژه دولت به موضوع اشتغال در سفرهای استانی خبر داد و افزود: اگرچه رویکرد و اولویت اصلی دولت در سفرهای دور سوم رویکرد فرهنگی است اما از امسال، مسئله اشتغال نیز جز اولویتهای اقدامات دولت در سفرهای استانی قرار خواهد گرفت.

رحیمی یکی از مهمترین موضوعاتی را که در زمینه سفرهای استانی مطرح است، اجرای مصوبات سفرهای دور اول و دوم دانست وبیان داشت: با پیگیری، همت و تلاش باید مصوبات سفرهای قبلی به مرحله اجرا رسیده و نهایی شوند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهتمام دولت در رفع مشکلات مردم گفت: با توجه به مواهب فراوان الهی و ظرفیتهای موجود در آذربایجان غربی، امکان انجام اقدامات بزرگ در زمینه اشتغال و کارهای عمرانی در این استان وجود دارد.

در این نشست که شامگاه دوشنبه با حضور مسئولان استانی و نمایندگان برگزار شد، مهمترین مسائل و موضوعات مربوط به آذربایجان غربی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم در راستای پیشرفت استان و رفع مشکلات مردم اتخاذ شد.

این نشست با حضور استاندار آذربایجان غربی و نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس قابلیتها و مشکلات استان بررسی شد.

سومین سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی که هشتمین سفر استانی در دولت دهم محسوب می‌شود در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری انجام خواهد شد.