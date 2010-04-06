سرگردانی مسافران مسیر فیروزکوه به دماوند / ضرورت ایجاد پایانه مسافربری

به گزارش خبرنگار مهر در فیروزکوه، اهالی شهرستانهای دماوند و فیروزکوه که به اتفاق از مناطق شمال شرق استان تهران محسوب می شوند از داشتن پایانه مسافربری به مقصد این دو شهرستان محروم هستند درحالی که مسیر مذکور دارای تعداد مسافر قابل توجهی است.

یک دانشجوی دماوندی که در دانشگاه آزاد فیروزکوه به تحصیل مشغول است پیرامون معضلات ناشی از فقدان پایانه مسافربری بین شهرهای دماوند و فیروزکوه به خبرنگار مهر گفت: سرگردانی برای یافتن وسیله نقلیه ای که توسط آن خود را در زمانی مناسب به کلاس درس برسانم به امری عادی مبدل شده است.

وی افزود: علاوه بر من شمار دیگری از همشهریان هستند که در ساعات ابتدایی صبح با این مشکل روبرو هستند که البته این مورد به دماوند منتهی نمی شود زیرا تداوم معضل مذکور در هنگام برگشت از شهرستان فیروزکوه نیز وجود دارد.

کارگری شاغل در یکی از کارگاه های بین شهرهای فیروزکوه و دماوند نیز با گلایه از نبود ایستگاهی ثابت در این دو شهر گفت: شهروندان برای رساندن خود از شهر فیروزکوه به دماوند و بالعکس باید مدت زیادی را در کنار خیابان معطل بمانند.

وی ادامه داد: تاکسیها یا اتومبیلهای شخصی مسافرکش موجود در این دو شهر یا در مسیرهای داخل شهری تردد می کنند یا مسافرینی را که قصد عزیمت به تهران دارند را جابجا می کنند از همین رو تکلیف مسافران فیروزکوه به دماوند و بالعکس نامعلوم است.

احداث ایستگاه مسافربری پس از ایجاد هماهنگی بین دو شهرستان

فرماندار شهرستان فیروزکوه در خصوص فقدان پایانه مسافربری بین شهرستانهای دماوند و فیروزکوه به خبرنگار مهر گفت: این معضل قبل از فرمانداری من در شهرستان فیروزکوه در این دو شهرستان وجود داشت و به جهت فعالیت پیش از این در فرمانداری شهرستان دماوند، معضل مذکور بر من پوشیده نیست.

سعید افشار نادری از تشکیل نشستی مشترک بین مسئولان شهرستانهای دماوند و فیروزکوه خبر داد و افزود: درصدد هستیم تا با نشستی مشترک با مسئولان شهرستان دماوند و مساعدت آنها ایستگاه هایی را در شهرهای فیروزکوه و دماوند احداث کنیم.

این مسئول ایجاد این دو ایستگاه را از اولویتهای خدمات رسانی شهرستان فیروزکوه دانست و خاطرنشان کرد: هنوز زمان مشخصی برای راه اندازی این دو ایستگاه در نظر گرفته نشده است اما این مورد در اولویتهای شهرستان محسوب می شود.

وی با اشاره به دلایلی که ضرورت ایجاد این بخش خدماتی را توجیه می کند، یادآور شد: ایجاد ایستگاه مبدا و مقصد در مسیر نواحی مذکور به دلیل وجود 9 هزار دانشجو و تقاضاهای متعدد شهروندان این دو منطقه امری ضروریست و برای رانندگان فعال در این زمینه مقرون به صرفه خواهد بود.

شهرستان فیروزکوه در منتهی الیه شمال شرقی استان تهران واقع شده است. این شهرستان از شمال و شرق به استان مازندران، از جنوب و جنوب شرقی به استان سمنان و از غرب به شهرستان دماوند محدود می گردد و بر اساس اطلاعات سرشما ری سال 1385 جمعیت این شهرستان 39 هزار و 284 نفر بوده است که 15 هزار و 124 نفر ساکن مناطق روستایی و 24 هزار و 160 نفر ساکن مناطق شهری بوده اند.