هیچ تصادف منجر به فوتی در جاده های کهگیلویه و بویراحمد اتفاق نیفتاد

سرهنگ محمد باقر سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: تعداد تصادفات در محورهای ارتباطی استان 80 مورد بوده که هیچگونه خسارت جانی در پی نداشته است.

وی از کاهش 14 درصدی تصادفات جاده ای در ایام نوروز در استان خبر داد و بیان داشت: با توجه به کاهش 11 درصدی تصادفات جاده ای نوروز امسال در کشور، پیش بینی می شود امسال در این زمینه استان کهگیلویه و بویراحمد مقام اول کشور را کسب کند.

سلیمی بیان کرد: کاهش میزان تصادفات در استان در حالی صورت گرفته که میزان تردد نوروزی در جاده های این استان 30 درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس راه استان، مشارکت رانندگان به خصوص گردشگران نوروزی در اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی، حضور چشمگیر و مراقبتهای ویژه پلیس و همکاری مناسب سایر نیروهای امدادی در جاده ها را مهمترین عامل در کاهش تصادفات جاده ای در نوروز امسال عنوان کرد.