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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۵۰

جشن هسته ای در دانشگاهها/

مسابقه هسته ای در دانشگاه ایلام

مسابقه هسته ای در دانشگاه ایلام

مسابقه اطلاعات و آمار در مورد مباحث هسته ای در دانشگاه ایلام برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه شنبه 21 فروردین ماه به مناسبت روز فناوری هسته ای با شرکت دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ایلام برگزار می شود.

فراخوان این مسابقه میان دانشجویان توزیع و با استقبال مطلوبی مواجه شده است.

کد مطلب 1058415

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