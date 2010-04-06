مسابقه هسته ای در دانشگاه ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه شنبه 21 فروردین ماه به مناسبت روز فناوری هسته ای با شرکت دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ایلام برگزار می شود.
فراخوان این مسابقه میان دانشجویان توزیع و با استقبال مطلوبی مواجه شده است.
مسابقه اطلاعات و آمار در مورد مباحث هسته ای در دانشگاه ایلام برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه شنبه 21 فروردین ماه به مناسبت روز فناوری هسته ای با شرکت دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ایلام برگزار می شود.
فراخوان این مسابقه میان دانشجویان توزیع و با استقبال مطلوبی مواجه شده است.
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