مسابقه هسته ای در دانشگاه ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه شنبه 21 فروردین ماه به مناسبت روز فناوری هسته ای با شرکت دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ایلام برگزار می شود.

فراخوان این مسابقه میان دانشجویان توزیع و با استقبال مطلوبی مواجه شده است.