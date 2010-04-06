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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۲۵

ابداعی برای موفقیت ضربه اول / محقق ایرانی به یاری تنیس بازان حرفه ای دنیا رفت

ابداعی برای موفقیت ضربه اول / محقق ایرانی به یاری تنیس بازان حرفه ای دنیا رفت

محقق ایرانی دانشگاه گریفیث استرالیا سیستم حسگر حرکتی ابداع کرده است که می تواند با تجزیه و تحلیل دقیق حرکات دست بازیکن تنیس، بهترین حالت برای زدن ضربه سرو در آغاز رقابت را اعلام کند و احتمال موفقیت ضربه اول بازی را برای بازیکنان افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین ضربه سرو (Serve) که توسط تنیس بازان در یک رقابت زده می شود، ضربه ای بسیار حیاتی است که می تواند در برد و باخت بازیکن تاثیر بسیاری داشته باشد، در عین حال شناسایی تغییرات جزئی در حرکت بازوها، شانه ها و مچهای دست که می تواند تفاوت میان یک ضربه عالی و یک ضربه خطا را به وجود آورد امری بسیار پیچیده است که اکنون با استفاده از ابداع جدید دانشمند ایرانی امکان شناسایی این تغییرات ممکن خواهد بود.

امین احمدی محقق ایرانی دانشگاه گریفیث در استرالیا تراشه ای پوشیدنی را ابداع کرده است که می تواند نسبت به حرکت بازیکن بلافاصله واکنش نشان داده و سیگنالهای این واکنش را به لپ تاپی که در کناره میدان بازی قرار گرفته است ارسال کند.

در این سیستم سه حسگر ژیروسکوپی بر روی قفسه سینه، بازو و دست بازیکن نصب می شود که می توانند میزان چرخش شانه، سرعت زاویه ای بازو و میزان خمش مچ دست را اندازه گیری کند، سه نکته که دقیق بودن آنها می تواند منجر به موفقیت در اجرای ضربه سرو شود.

احمدی این سیستم را بر روی چهار بازیکن تنیس آزمود و اطلاعات به دست آمده از حسگرهای نصب شده بر روی بدن هر چهار بازیکن را با استفاده از نرم افزاری رایانه ای مقایسه و تحلیل کرد تا بتواند عوامل موفقیت را در اجرای این ضربه مهم در تنیس بیابد.

احمدی می گوید اطلاعات به دست آمده از حسگرها و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار در نهایت می تواند پیشنهادهایی را برای بهبود دادن مهارتهای حرکتی بازیکنان تنیس در زدن ضربه سرو ارائه کند و به این شکل احتمال موفقیت ضربه اول بازی را برای بازیکنان افزایش دهد.

کد مطلب 1058416

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