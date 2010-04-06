گردشگری لرستان نیازمند توجه/جاذبه های استان ناشناخته مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، فرماندار خرم آباد دوشنبه شب در جلسه شورای اداری این شهرستان در سخنانی اظهار داشت: پرونده ستاد تسهیلات سفر نباید با پایان سفرهای نوروزی بسته شود و این ستاد باید به عنوان یک ستاد دائمی به فعالیت خود ادامه دهد.

شریعت نژاد با اشاره به در پیش بودن تعطیلات تابستانی، عنوان کرد: دستگاه های عضو در ستاد تسهیلات سفر باید با تلاش بیشتر و برنامه ریزی جدی تر در این زمینه فعالیت کنند.

وی با اشاره به آغاز تغییرات در ساختارهای شهری و حوزه عمرانی شهرستان خرم آباد، بیان داشت: شکوفایی خرم آباد آغاز شده است ولی هنوز ما در ابتدای راه هستیم و ایجاد زیرساخت های گردشگری در این شهرستان نیازمند تلاش بیشتر همه دستگاهها است.

فرماندار خرم آباد با اشاره به اجرای برخی پروژه های عمران شهری در این شهرستان در راستای زیبا سازی چهره شهر، ابراز امیدواری کرد که روند شکوفایی در مرکز لرستان خرمی و آبادی در این شهرستان را تحقق بخشد.

شریعت نژاد با تاکید بر ضرورت توجه به ایجاد فضای مناسب برای پذیرش گردشگر در این شهرستان، افزود: باید با فعالیت مضاعف در سال جاری زمینه جذب هرچه بیشتر گردشگر و طبیعت گرد در این استان فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه ما در این حوزه دهها کار انجام نشده داریم، افزود: باید در زمینه گردشگری بیشتر از گذشته کار شود زیراحجم فعالیت های انجام نشده بسیار بیشتر از کارهای انجام شده است.

فرماندار خرم آباد با تقدیر از فعالان ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی، عنوان کرد: علاوه بر ضرورت استمرار جلسات ستاد تسهیلات سفر باید در این ستاد به مباحث مربوط به جذب مسافر و گردشگر بیشتر پرداخته شود.

شریعت نژاد با تاکید بر ضرورت تلاش برای معرفی جاذبه های طبیعی و تاریخی استان لرستان به ویژه شهرستان خرم آباد، یادآور شد: در حال حاضر هنوز برخی از اماکن طبیعی، جاذبه های تاریخی و طبیعی و آبشارهای لرستان تابلوی راهنما ندارند.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه آمار حوزه گردشگری "ماندگاری" مسافران برای ما مهم است، افزود: متولیان این بخش و دستگاه های دست اندر کار باید در زمینه ماندگار شدن مسافران در این استان فعالیت کنند.

فرماندار خرم آباد با تاکید بر اینکه در زمینه بسیاری از آثار تاریخی استان با گذشت سالها هنوز کار ساماندهی انجام نشده است، گفت: برخی جاذبه های این شهرستان نیازمند مرمت و بازسازی هستند که این امر توجه ویژه میراث فرهنگی را می طلبد.

شریعت نژاد خاطرنشان کرد: در کل کشور کمتر شهرستانی مانند خرم آباد پیدا می شود که همه جاذبه های طبیعی، تاریخی و گردشگری را یکجا داشته باشد که این امر ضرورت توجه بیشتر مسئولان را آشکار می کند.

وی با بیان اینکه در گذشته نسبت به معرفی جاذبه های این شهرستان غفلت شده است، یادآور شد: هر کدام از آبشارهای منحصر به فرد لرستان می توانند با جذب گردشگر از سراسر کشور و حتی دنیا موجب ایجاد درآمد برای مردم این استان باشند.

فرماندار خرم آباد با اشاره به برنامه های کلان دولت دهم برای ایجاد اشتغال پایدار، یادآور شد: یکی از راههای مهم و اساسی ایجاد اشتغال موثر و پایدار توسعه صنعت توریسم است.

شریعت نژاد با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری بر روی این حوزه به منظور ایجاد اشتغال در استان لرستان به ویژه شهرستان خرم آباد، افزود: کارهای انجام نشده در حوزه صنعت گردشگری 10 برابر کارهای انجام شده است و ما در حال حاضر با وجود همه تلاش ها داریم جبران کم کاریهای گذشته را می کنیم.

وی با تاکید بر قابلیت های لرستان برای تبدیل شدن به مقصد گردشگری، گفت: استان لرستان جزء پنج استان اول کشور در بحث امنیت است به طوریکه ما در ایام نوروز امسال حتی یک حادثه امنیتی در این استان به ویژه شهرستان خرم آباد نداشتیم.

فرماندار خرم آباد ادامه داد: وظیفه اصحاب رسانه در زمینه معرفی جاذبه های استان لرستان بسیار حائز اهمیت است.

شریعت نژاد با اشاره به استمرار فعالیت های عمرانی در مرکز لرستان، خاطر نشان کرد: به منظور زیباسازی و تسهیل در تردد خودروها در شهر خرم آباد پروژه های اجرایی "پل دارایی زاده"، "پل حاجی"، "پل روگذر 60 متری"، "پل جهادگران" و "پل نهم دی" در سالجاری به بهره برداری خواهند رسید که می توانند نقش مهمی در ایجاد زیرساخت های جذب مسافر در این شهرستان داشته باشند.