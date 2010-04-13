سعید صفاتیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در طول دو سال گذشته پنج دستگاه خودپرداز سرنگ، چسب زخم و کاندوم با همکاری سازمان بهزیستی در تهران نصب شده بود که این دستگاهها در سال جاری به علت فرسوده شدن برداشته می شوند.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش سازمان بهزیستی مبنی بر موفقیت آمیز بودن اجرای این طرح، تصمیم گرفتیم تعداد این دستگاههای خودپرداز را در تهران افزایش دهیم.

مدیر کل درمان و بازپروری ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: پس از تعیین مکانهای لازم 10 دستگاه خودپرداز سرنگ ویژه معتادان در طول سه ماهه اول سال جاری در تهران نصب می شود.

کارشناسان معتقدند که وجود دستگاههای خودپرداز سرنگ و کاندوم می تواند در کاهش خطر ابتلا به انواع بیماریهای مقاربتی یا ایدز موثر باشد.