  1. استانها
  2. ایلام
۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۴۶

حوزه هنری ایلام پارسال پنج فیلم کوتاه تولید کرد

حوزه هنری ایلام پارسال پنج فیلم کوتاه تولید کرد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه هنری استان ایلام از تولید پنج فیلم کوتاه توسط این مرکز هنری در سال گذشته خبر داد.

محمد کرم الهی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: این فیلمها توسط هنرمندان عضو این مرکز تولید و ساخته شدند.

وی موضوع فیلمهای مذکور را اجتماعی، دفاع مقدس و اصلاح الگوی مصرف عنوان کرد.

وی اظهار داشت: این آثار هنری در جشنواره های مختلف شرکت داده شده و در سال جاری نیز در جشنواره های ملی ، منطقه ای و استانی نیز شرکت خواهند داشت.

وی هدف از تولید این آثار را کشف استعدادهای هنری جوانان این استان در عرصه فیلم و نشان دادن قابلیتهای استان در زمینه هنر فیلمسازی عنوان کرد.

کرم اللهی ابراز امیدواری کرد در سال جاری نیز فیلمهای کوتاه با موضوع های جدیدتری توسط هنرمندان این مرکز تولید شوند.

کد مطلب 1058421

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها