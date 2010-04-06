حوزه هنری ایلام پارسال پنج فیلم کوتاه تولید کرد

محمد کرم الهی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: این فیلمها توسط هنرمندان عضو این مرکز تولید و ساخته شدند.

وی موضوع فیلمهای مذکور را اجتماعی، دفاع مقدس و اصلاح الگوی مصرف عنوان کرد.

وی اظهار داشت: این آثار هنری در جشنواره های مختلف شرکت داده شده و در سال جاری نیز در جشنواره های ملی ، منطقه ای و استانی نیز شرکت خواهند داشت.

وی هدف از تولید این آثار را کشف استعدادهای هنری جوانان این استان در عرصه فیلم و نشان دادن قابلیتهای استان در زمینه هنر فیلمسازی عنوان کرد.

کرم اللهی ابراز امیدواری کرد در سال جاری نیز فیلمهای کوتاه با موضوع های جدیدتری توسط هنرمندان این مرکز تولید شوند.