اولویتهای مخابرات در گفتگو با مهر اعلام شد: توسعه اینترنت پرسرعت در سال89

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر بر برنامه محوری در اجرای پروژه ها با رویکرد علمی و دانش محور به عنوان یکی از اولویتهای کاری شرکت مخابرات ایران تاکید کرد و گفت: یکی از برنامه های شرکت مخابرات ایران در سال جاری، روزآمدی و استفاده از فناوریهای نو است.

وی با بیان اینکه تغییر در ساختار اداری و سازمانی و به روز کردن قوانین و مقررات با هدف سرعت بخشیدن به امور و نیز ارتقای جایگاه بین المللی مخابرات از طریق حضور موثر در مجامع منطقه ای و بین المللی از دیگر اقدامات مخابرات است اضافه کرد: شرکت مخابرات ایران در سال جدید بر توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در جامعه با هدف تقویت اقتصاد ملی و صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری تاکید دارد.

زارعیان ارتقاء خدمات پس از فروش و عرضه خدمات به مشتریان از طریق شبکه های مجازی را از دیگر محورهای مخابرات در سال جاری عنوان کرد و ادامه داد: نقش آفرینی در توسعه کلان کشور از طریق تحقق دولت الکترونیکی، توسعه اینترنت پرسرعت، حفظ و تداوم یکپارچگی مدیریتی از دیگر اولویتهای کاری شرکت مخابرات ایران در سال جاری خواهد بود.