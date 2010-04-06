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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۴۳

اولویتهای مخابرات در گفتگو با مهر اعلام شد: توسعه اینترنت پرسرعت در سال89

اولویتهای مخابرات در گفتگو با مهر اعلام شد: توسعه اینترنت پرسرعت در سال89

یک مقام مسئول شرکت مخابرات با اشاره به رویکردهای جدید این شرکت بعد از خصوصی سازی به ویژه در سال جدید گفت: در این سال حداقل 29 اولویت کاری باید به جد پیگیری شود که توسعه اینترنت پرسرعت از جمله آنها خواهد بود.

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر بر برنامه محوری در اجرای پروژه ها با رویکرد علمی و دانش محور به عنوان یکی از اولویتهای کاری شرکت مخابرات ایران تاکید کرد و گفت: یکی از برنامه های شرکت مخابرات ایران در سال جاری، روزآمدی و استفاده از فناوریهای نو است.

وی با بیان اینکه تغییر در ساختار اداری و سازمانی و به روز کردن قوانین و مقررات با هدف سرعت بخشیدن به امور و نیز ارتقای جایگاه بین المللی مخابرات از طریق حضور موثر در مجامع منطقه ای و بین المللی از دیگر اقدامات مخابرات است اضافه کرد: شرکت مخابرات ایران در سال جدید بر توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در جامعه با هدف تقویت اقتصاد ملی و صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری تاکید دارد.

زارعیان ارتقاء خدمات پس از فروش و عرضه خدمات به مشتریان از طریق شبکه های مجازی را از دیگر محورهای مخابرات در سال جاری عنوان کرد و ادامه داد: نقش آفرینی در توسعه کلان کشور از طریق تحقق دولت الکترونیکی، توسعه اینترنت پرسرعت، حفظ و تداوم یکپارچگی مدیریتی از دیگر اولویتهای کاری شرکت مخابرات ایران در سال جاری خواهد بود.

کد مطلب 1058422

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