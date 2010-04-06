افراد کم درآمد جامعه مشتری سوسیس و کالباس ارزان قیمت

دکتر نسرین امیدوار در خصوص تغذیه شهرنشینان و آثار زیابنار مصرف غذاهای آماده به خبرنگار مهر گفت: دسترسی به غذا در شهرها آسانتر و بهتر صورت می گیرد اما معضلات پیش روی زندگی شهری باعث شده که سلامت ساکنان شهرها بیشتر تهدید شود.

هفته سلامت از 18 تا 24 فروردین سال 89 با شعار "شهرنشینی و سلامت" در سراسر کشور برگزار می­شود.

عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران با اشاره به محدودیت وقت شهرنشینان و محدود شدن فعالیت بدنی در شهرها، افزود: این وضعیت باعث شده که شهرنشینان به سمت غذاهای آماده بروند و الگوها و مدهایی وارد جامعه شود که لزوما مختص ما نیست.

این در حالی است که دکتر عبدالرسول صداقت، رئیس انجمن رادیولوژی ایران با عنوان این مطلب که محیطهای شهری آلوده تر از محیطهای روستایی کشور است، گفته که مهمترین مسئله در محیطهای شهری، آلودگیهای هوا و صوتی است که مشکلات و مسائل جسمی و روانی در پی دارد.

کارشناس اداره تغذیه وزارت بهداشت با اعلام اینکه در حوزه صنایع غذایی هنوز خیلی از غذاهای سالم تولید نمی شود، ادامه داد: چربی و نمک بالا در برخی از غذاهای آماده و همچنین استفاده از کودهای شیمیایی در تولید مواد غذایی، منجر به بروز برخی بیماریها شده که مختص شهرها است.

امیدوار از آمار رو به افزایش اضافه وزن به خصوص در زنان میانسال شهری به عنوان یک عامل استفاده از غذاهای آماده مضر نام برد و گفت: باید روی منابع ایجاد کننده سرطانها از جمله غذاهای آماده مطالعه و بررسی کنیم.

عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران با اشاره به اینکه کمبود ریزمغذی ها را در برخی موادغذایی داریم، افزود: هنوز خیلی از فست فودها و غذاهای آماده فاقد کیفیت لازم هستند. به طوری که سوسیس و کالباسهای ارزان قیمت را افراد کم درآمد جامعه مصرف می کنند.