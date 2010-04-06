اعتبارات عمرانی کهگیلویه و بویراحمد 94 درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، عبدالحسین نافیان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: هزار و 900 میلیارد ریال اعتبار عمرانی امسال استان است که رشدی 94 درصدی نسبت به سال گذشته دارد.

وی بیان کرد: این میزان رشد اعتبار در این استان بی سابقه است و حاکی از آن است که دولت نگاه توسعه گرایانه ای به این استان دارد .