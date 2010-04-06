اعتبارات عمرانی کهگیلویه و بویراحمد 94 درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، عبدالحسین نافیان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: هزار و 900 میلیارد ریال اعتبار عمرانی امسال استان است که رشدی 94 درصدی نسبت به سال گذشته دارد.
وی بیان کرد: این میزان رشد اعتبار در این استان بی سابقه است و حاکی از آن است که دولت نگاه توسعه گرایانه ای به این استان دارد.
نافیان با اشاره به رشد 125 درصدی اعتبار فرهنگی و نزدیک به دو برابر شدن اعتبارات عمرانی، اظهار داشت: برای جذب این میزان اعتبارات و شتاب بخشیدن به توسعه و رونق استان باید با جدیت کار و فعالیت کرد.
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