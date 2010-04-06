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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۱۱

در سال جاری؛

اعتبارات عمرانی کهگیلویه و بویراحمد 94 درصد افزایش یافته است

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری کهگیلویه وبویراحمد از افزایش 94 درصدی اعتبارات عمرانی استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، عبدالحسین نافیان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: هزار و 900 میلیارد ریال اعتبار عمرانی امسال استان است که رشدی 94 درصدی نسبت به سال گذشته دارد.

وی بیان کرد: این میزان رشد اعتبار در این استان بی سابقه است و حاکی از آن است که دولت نگاه توسعه گرایانه ای به این استان دارد.

نافیان با اشاره به رشد 125 درصدی اعتبار فرهنگی و نزدیک به دو برابر شدن اعتبارات عمرانی، اظهار داشت: برای جذب این میزان اعتبارات و شتاب بخشیدن به توسعه و رونق استان باید با جدیت کار و فعالیت کرد.

کد مطلب 1058428

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