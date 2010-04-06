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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۳۴

توسط اوباما ؛

راهبرد جدید هسته ای آمریکا سه شنبه آتی اعلام می شود/ جنجال زیاد با تغییرات کم

راهبرد جدید هسته ای آمریکا سه شنبه آتی اعلام می شود/ جنجال زیاد با تغییرات کم

بر خلاف سر و صدای زیاد رسانه های غربی درباره راهبرد جدید هسته ای آمریکا که قرار است سه شنبه آتی توسط باراک اوباما اعلام شود این راهبرد تغییرات زیادی در سیاست های واشنگتن ایجاد نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام ارشد آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفت که امضا پیمان استارت جدید به جای پیمان قبلی با روسیه، نشست امنیت هسته ای و برنامه بررسی وضعیت هسته ای (NPR ) پذیرش یک نگرش جدید برای تسلیحات اتمی در قرن 21 است.

وی گفت که NPR ممانعت از تروریسم و منع اشاعه هسته ای و کاهش نقش تسلیحات هسته ای در استراتژی امنیت ملی ما در حین تامین یک امنیت و بازدارندگی امن و مؤثر برای آمریکا و متحدینش خواهد بود.

در همین رابطه کاخ سفید اعلام کرد که اوباما روز سه شنبه هفته آینده راهبرد جدید هسته ای کشور را اعلام خواهد کرد.

متخصصان می گویند که علی رغم حمایت لابی ضد هسته ای، اما بازنگری و تغییرات عمده ای در سیاست کنونی بوجود نخواهد آورد.

کد مطلب 1058429

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