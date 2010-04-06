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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۱۲

شاتل دیسکاوری زمین را ترک کرد/ تصاویر لحظات پرتاب دیسکاوری

شاتل دیسکاوری زمین را ترک کرد/ تصاویر لحظات پرتاب دیسکاوری

شاتل دیسکاوری سازمان ناسا سرانجام به منظور انتقال قطعات یدکی و آزمایشگاهی به ایستگاه بین المللی فضایی روز دوشنبه زمین را به سوی مدار ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیسکاوری به همراه هفت فضانورد خود راس ساعت 6:21 بامداد از مرکز فضایی کندی در فلوریدا سفر خود را آغاز کرد و مقادیر زیادی قطعات یدکی و آزمایشگاهی را به همراه خود به ایستگاه فضایی انتقال داد.

ماموریت 13 روزه دیسکاوری از سه راهپیمایی فضایی برنامه ریزی شده برخوردار است که طی آن تانکر آمونیاکی تعویض شده و سیستم آزمایشگاهی ژاپنی از بخش خارجی ایستگاه برداشته خواهد شد.

بر اساس برنامه زمانبندی شده دیسکاوری روز چهارشنبه به ایستگاه بین المللی فضایی خواهد رسید و در بامداد 18 آوریل 2010 به زمین بازخواهد گشت. پس از این ماموریت تنها سه پرواز دیگر برای شاتلهای سالخورده ناسا باقی خواهند ماند.

ناسا اعلام کرده است ماموریت دیسکاوری اولین ماموریتی است که طی آن چهار زن به صورت همزمان در فضا حضور خواهند داشت. طی پرواز دیسکاوری سه فضانورد زن به ایستگاه منتقل خواهند شد و در عین حال یکی از فضانوردان زن ناسا هم اکنون با کمک کپسول سایوز در ایستگاه حضور دارد.

بر اساس گزارش سی ان ان، انتظار می رود ایستگاه بین المللی فضایی که در ارتفاع تقریبا 400 کیلومتری زمین در پرواز است سال آینده به صورت نهایی تکمیل شود. در حال حاضر 90 درصد از این ایستگاه تکمیل شده است.

کد مطلب 1058432

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