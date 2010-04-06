700 هزار گردشگر نوروزی از منطقه آزاد انزلی بازدید کردند

عبدالعظیم بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وجود یکی از بزرگترین و مجهزترین طرح های گردشگری ساحلی شمال کشور با مساحتی در حدود 15 هکتار در این منطقه، جنگل فتاتو با حدود 300 هکتار مساحت، پارک جنگلی طالب آباد با مساحت تقریبی 20 هکتار، سواحل ماسه ای دریای خزر و بخشی از تالاب انزلی و مجتمع های تجاری و نمایشگاهی از جاذبه های گردشگری است که در طول تعطیلات نوروزی با استقبال فراوان هموطنان مواجه شد.

وی با اعلام این خبر که ستاد تسهیلات سفرهای منطقه آزاد انزلی در پایان سال 1388 با دستور کتبی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بلافاصله پس از انتصاب دکتر " کمال فیروز آبادی " مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بعنوان رئیس این ستاد؛ فعالیتهای خود را آغاز کرد، افزود: این ستاد با تشکیل جلسات متعدد و برنامه ریزی و ساماندهی خدمت رسانی به گردشگران نوروزی موفق شد، خاطرات خوشی را در تعطیلات نوروزی برای مسافران منطقه فرآهم سازد.

سخنگوی منطقه آزاد انزلی تصریح کرد: علی رغم افزایش چشمگیر تعداد مسافران محدوده منطقه آزاد انزلی نسبت به سنوات قبل، روان بودن ترافیک جاده ای در مسیرهای داخل محدوده، عدم وقوع تصادفات قابل توجه وسایل نقلیه، آرامش و آسایش خاطر مسافران نوروزی منطقه، سطح بسیار گسترده خدمات رسانی به مسافران،رعایت اصول و ضوابط بهداشتی و زیست محیطی، اطلاع رسانی گسترده محیطی، برقراری کامل امنیت و در نهایت رضایت خاطر فراوان مسافران از امتیازات برجسته نوروز 89 منطقه آزاد انزلی نسبت به سالهای گذشته بود.

وی با بیان اینکه در روز طبیعت محدوده منطقه آزاد انزلی میزبان حدود 250 هزار نفر بوده و افزون بر 160 هزار نفر سفر از مسیر منطقه آزاد انزلی به سمت زیبا کنار و سایر مناطق صورت گرفته است، اظهارداشت: در این راستا سازمان منطقه آزاد انزلی با همکاری بخش خصوصی اقدام به برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و فروش بهاره در یکی از مجتمع های تجاری نمایشگاهی منطقه کرد که در این نمایشگاه 130 عرضه کننده از استانهای مختلف کشور صنایع دستی، پوشاک، سوغات و غذاهای محلی هر منطقه از ایران اسلامی را عرضه کردند.

بازگیر با اعلام اینکه در طول تعطیلات نوروزی سال گذشته افزون بر 500 هزار مسافر از این منطقه دیدن کردند، گفت: تشکیل ستاد تسهیلات سفرهای منطقه و در نتیجه برنامه ریزی و ساماندهی خدمت رسانی به گردشگران، نگهداری و مرمت طرح گردشگری ساحلی منطقه با مساحت تقریبی 15 هکتار با تجهیزات و امکانات رایگان برای عموم گردشگران، ارتقای کمی و کیفی خدمات شهری، احداث و بهره برداری از پارکینگ های وسیع و توسعه آن به 4.6 هکتار، بهره برداری مسیر چهارخطه محور حسن رود به زیباکنار، برگزاری دومین نمایشگاه بهاره توسط بخش غیردولتی با حمایت سازمان در بخش تجارت منطقه، برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری در مجتمع های تجاری نمایشگاهی محدوده منطقه، ایجاد امنیت لازم و کافی برای مسافران و برقراری نظم و انضباط ،ایجاد مسیرهای دسترسی خودروها در مسیرهای داخل محدوده منطقه در افزایش آمار گردشگران ورودی به منطقه آزاد انزلی در تعطیلات نوروزی 1389 نقش بسزایی داشته است.

منطقه آزاد انزلی به مساحت سه هزار و 200 هکتار در سه بخش مجزای محدوده شهرک صنعتی حسن رود، محدوده فاز تجارت و محدوده بندری اداره بنادر و دریانوردی گیلان است، این منطقه یکی از مناطق آزاد شش گانه ایران بوده که از سال 84 بعد از تعیین محدوده و اعلام اولین هیئت مدیره رسما آغاز به کار کرده است.

نگهداری و مرمت طرح گردشگری ساحلی منطقه با مساحت تقریبی 15 هکتار با تجهیزات و امکانات رایگان برای عموم گردشگران، ارتقای کمی و کیفی خدمات شهری، احداث و بهره برداری از پارکینگهای وسیع و توسعه آن به 4.6 هکتار، بهره برداری مسیرچهارخطه محور حسن رود به زیباکنار، برگزاری دومین نمایشگاه بهاره توسط بخش غیردولتی با حمایت سازمان در بخش تجارت منطقه، برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری در مجتمع های تجاری نمایشگاهی محدوده منطقه، ایجاد امنیت لازم و کافی برای مسافران و برقراری نظم و انضباط، ایجاد مسیرهای دسترسی خودروها در مسیرهای داخل محدوده منطقه از جمله کارهای ستاد تسهیلات سفرهای منطقه اعلام شده است.