168 هزار متر مربع زمین در بوشهر آزادسازی شد

رضا صمیمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: طی این مدت شهرداری بوشهر تلاش های گسترده ای برای ایجاد گذرها و کاهش معضلات ترافیکی شهر بوشهر انجام داده است، که این امر باعث شده تا بسیاری از محلات این شهر از بن بست خارج شوند.

وی اظهار داشت: این اداره حدود هفت هزار و 950 متر مربع از زمین های متعلق به نیروی هوایی را جهت اجرای گذر 20 متری شمال محله دواس آزاد کرده است.

رئیس اداره املاک و مستغلات شهرداری بوشهر افزود: اداره املاک و مستغلات شهرداری همچنین موفق به آزادسازی حدود 880 متر مربع از زمین های اداره کل راه و ترابری استان جهت اصلاح ترافیکی میدان حر شد.

وی با اشاره به آزاد سازی حدود 8 هزار متر مربع از زمین های مربوط به شرکت صدرا در محله صلح آباد، اظهار داشت: با مصالحه ای که با این شرکت انجام دادیم موفق شدیم این زمین ها را برای احداث گذر 24 متری صلح آباد که برای کاهش ترافیک خیابان طالقانی بسیار مهم و حیاتی است، آزاد کنیم.

رئیس اداره املاک و مستغلات شهرداری گفت: همچنین با تلاش های صورت گرفته حدود 150 هزار متر مربع از اراضی نیروی دریایی جهت احداث بزرگراه 75 متری شهر بوشهر که به عنوان دومین ورودی این شهر محسوب می شود آزاد شده است.

صمیمی فرد اظهار داشت: با توافقاتی که با سازمان تربیت بدنی استان داشته ایم موفق به آزاد سازی حدود 1300 متر مربع از زمین های متعلق به این سازمان جهت اجرای خیابان 20 متری و اصلاح تقاطع سه راه جهانگردی و احداث میدان فانوس شده ایم.

وی همچنین از انعقاد قرارداد بیع و مصالحه با مالکین زمین هایی در مناطق جبری، خیابان امام رضا(ع)، ریشهر، صلح آباد و خیابان ساحلی خبر داد.