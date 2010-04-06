  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۳۲

پهلوگیری ناوشکن جماران در بوشهر/ فردا بازدید عمومی

پهلوگیری ناوشکن جماران در بوشهر/ فردا بازدید عمومی

بوشهر - خبرگزاری مهر: ناوشکن جماران به عنوان بزرگترین دستاوردهای نظامی کشور که با دستان مبارک رهبر معظم انقلاب به بهره برداری رسید صبح سه شنبه در بندر بوشهر پهلو گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، این ناوشکن قرار است فردا صبح مورد بازدید خبرنگاران و مسئولین استان و بعد از ظهر نیز در معرض دید مردم بوشهر قرار گیرد.

ناوشکن جماران به عنوان بزرگترین ناوشکن کشور با تلاش متخصصان داخلی و بدون هیچگونه وابستگی به کشورهای بیگانه ساخته شده که با ساخت آن توان و ارزش دفاعی ایران در سطح منطقه و بین المللی بالاتر رفته است.

تسلیحاتی که توسط این ناوشکن حمل می‌ شود شامل قوی ‌ترین و مخرب ‌ترین موشک دریایی جهان یعنی یاخونت 26SSN با 300 کیلومتر برد و قدرت تخریب یک ناو عظیم، موشک قدرتمند سویچ بلید 25SSN با برد 130 کیلومتر، موشک فوق سریع و مخرب موسکیت 22SSN انبرن با برد 160 کیلومتر، موشک فوق سریع سی 602 با برد 280 کیلومتر ، موشک 803C نمونه اصلاحی 802C با برد 200 کیلومتر، توپ 100 میلیمتری جلو، توپ 730CIWS عقب، شانزده موشک ضدهوایی اس آ 9 یا 8 موشک 7HQ، رادار کنترل آتش 344 و رادار ضد هوا است.

کد مطلب 1058436

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها