پهلوگیری ناوشکن جماران در بوشهر/ فردا بازدید عمومی

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، این ناوشکن قرار است فردا صبح مورد بازدید خبرنگاران و مسئولین استان و بعد از ظهر نیز در معرض دید مردم بوشهر قرار گیرد.
ناوشکن جماران به عنوان بزرگترین ناوشکن کشور با تلاش متخصصان داخلی و بدون هیچگونه وابستگی به کشورهای بیگانه ساخته شده که با ساخت آن توان و ارزش دفاعی ایران در سطح منطقه و بین المللی بالاتر رفته است.
تسلیحاتی که توسط این ناوشکن حمل می شود شامل قوی ترین و مخرب ترین موشک دریایی جهان یعنی یاخونت 26SSN با 300 کیلومتر برد و قدرت تخریب یک ناو عظیم، موشک قدرتمند سویچ بلید 25SSN با برد 130 کیلومتر، موشک فوق سریع و مخرب موسکیت 22SSN انبرن با برد 160 کیلومتر، موشک فوق سریع سی 602 با برد 280 کیلومتر ، موشک 803C نمونه اصلاحی 802C با برد 200 کیلومتر، توپ 100 میلیمتری جلو، توپ 730CIWS عقب، شانزده موشک ضدهوایی اس آ 9 یا 8 موشک 7HQ، رادار کنترل آتش 344 و رادار ضد هوا است.
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