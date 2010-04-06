پهلوگیری ناوشکن جماران در بوشهر/ فردا بازدید عمومی

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، این ناوشکن قرار است فردا صبح مورد بازدید خبرنگاران و مسئولین استان و بعد از ظهر نیز در معرض دید مردم بوشهر قرار گیرد.

ناوشکن جماران به عنوان بزرگترین ناوشکن کشور با تلاش متخصصان داخلی و بدون هیچگونه وابستگی به کشورهای بیگانه ساخته شده که با ساخت آن توان و ارزش دفاعی ایران در سطح منطقه و بین المللی بالاتر رفته است .