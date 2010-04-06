افروغ درگفتگوی مشروح با مهر عنوان کرد: "همت و کار مضاعف" لازمه جبران عقب ماندگی در سندچشم انداز وبرنامه توسعه

عماد افروغ در گفتگو با خبرنگار مهر، دربیان نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "همت مضاعف و کار مضاعف"، اظهار داشت: به نظر می رسد بین نامگذاری سال جاری با سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری یک رابطه وجود داشته باشد چرا که سال گذشته به نام اصلاح الگوی مصرف یا همان قناعت نامگذاری شد و امسال نیز به نام همت و تلاش و کار مضاعف، این دو با هم معنا می دهد.

وی افزود: از یک طرف باید کار را یک فضیلت بدانیم و از سوی دیگر ماحصل کار را هم با یک نگاه و رویکردی معطوف به صرفه جویی انباشت کنیم تا زمینه ای برای سرمایه گذاری های بعدی فراهم شود.



این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم در ادامه با اشاره به فرازی از سخنان مقام معظم رهبری در سفر به مشهد مقدس گفت: همانطور که رهبری گفته اند نباید آنچه که بدست می آید صرف هزینه های بی مورد شود بلکه باید زمینه ای برای سرمایه گذاری و کسب سود بیشتر شود تا متعاقبا این سود بیشتر زمینه ای برای سرمایه گذاری بیشتر را فراهم نماید.

افروغ با بیان اینکه معتقدم نگاه رهبری به مقولات مختلف نگاهی فرهنگی است، گفت: سالهای گذشته که به نامهای وجدان کاری، اصلاح الگوی مصرف و همچنین سال جدید بنام تلاش و کار مضاعف نامگذاری شده اند همگی تعریف نگاه فرهنگی رهبری به مسائل است.



لزوم توجه به زیرساختهای مختلف در ترویج فرهنگ کار



وی نگاه فرهنگی را یک ضرورت دانست و افزود: می توان این نگاه فرهنگی را تکمیل کرد یعنی صرفا فرهنگ کار را به افراد و گروههای مختلف ارجاع ندهیم بلکه توجه کنیم که یکسری زمینه ها و زیرساخت های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که می تواند به نوبه خود

موثر بر فرهنگ کار و نگاه فرهنگی به مقولات باشد.



نویسنده کتابهای "چشم اندازی به تحلیل طبقاتی وتوسعه" و"فضا و نابرابریهای اجتماعی" با تاکید براینکه نباید صرفا نگاه فرهنگی و روانشناختی به مسئله کار داشت، گفت: هر چند که فرهنگ کار و نگاه فرهنگی جایگاه والای خود را دارند اما عوامل دیگری موثربراین نگاه فرهنگی هستند که از آنها به عنوان عوامل ساختاری یاد می کنند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال درشیوه مدیریت اجرایی که خیلی موثر است، وقتی فردی تلاش در جهت انجام کاری به بهترین شکل می کند اما احساس کند که از او قدردانی نمی شود این مسئله بر روی انگیزه وی تاثیر منفی خواهد گذاشت.



این نویسنده وپژوهشگر فرهنگی تصریح کرد: باید سعی کنیم نگاه ترکیبی به مسائل داشته باشیم یعنی هم توجه به عوامل فرهنگی و فردی داشته باشیم و هم توجه به عوامل ساختاری کلان.

ارزشهای کمّی در کار لحاظ شود

وی در ادامه با تاکید براینکه نباید صرفا نگاه کمی ، عددی و رقمی به کار داشته باشیم، عنوان کرد: باید به کیفیت و ارزشهای محتوایی کار هم توجه داشته باشیم، البته کیفیت کار به جنبه های رقابت پذیری مستتر در کار بر می گردد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه همانطور که رهبری فرموده اند باید برای انجام صادرات ، تولیدات خود را افزایش دهیم، گفت: بر این اساس صرفا نمی توانیم به کمیت کار توجه کنیم بلکه باید به کیفیت کار نیز توجه داشته باشیم. یعنی ارزشهای کیفی را هم در کار لحاظ کنیم.



"همت و کار مضاعف " ترجمانی از توجه به سند چشم انداز و برنامه های 5 ساله و مصوبات کلان مجلس

این فعال سیاسی داشتن برنامه ریزی و عقلانیت در کار را بسیار مهم ارزیابی وخاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور و دنیا باید فقط از یک کاراستراتژیک و عقلانی که از روی برنامه است دفاع کنیم.



وی اضافه کرد: باید نگاه ارگانیک به کار داشته باشیم بطوریکه در مجموعه کلان نظام کارهای منفرد و جزئی را در ارتباط با هم تعریف کنیم تا پیوستگی بین کارهای مختلف بوجود بیاید و کارها از حالت پراکنده و منفرد خارج شود.

وی "همت و کار مضاعف " را ترجمانی از توجه به سند چشم انداز و برنامه های 5 ساله و مصوبات کلان مجلس از جمله اصل 44 خواند وافزود: اگر قرار است کار با رویکرد استراتژیک دنبال شود باید حتما توجه به سند بالادستی از جمله سند چشم انداز 20 ساله و برنامه 5 ساله داشته باشیم. یعنی کارها باید در یک برنامه ای درازمدت در سطوح مختلف تعریف شود. پس کار منفرد و پراکنده مورد قبول نیست.

قدرت وثروت اصلی در دست دولت است

افروغ در ادامه به بحث زمینه سازی برای کار و اشتغال مولد در کشوراشاره کرد وافزود: با توجه به شرایط ساختاری کشور، اقتصاد نفتی و همچنین قدرت اجرایی دولتمردان ما نمی توانیم صرفا به انگیزه افراد در کار اکتفا کنیم زیرا قدرت اصلی و ثروت اصلی که همان نفت است در اختیار دولت است ، پس باید زمینه ای برای اشتغال فراهم شود تا افراد بتوانند در آن زمینه کار ، تلاش و همت خود را مضاعف کنند، ولی وقتی زمینه ای برای کار نیست چه کار وتلاش مضاعفی می توان انجام داد؟

وی با تاکید مجدد بر اینکه فقط نگاه فرهنگی و روان شناختی به کار موضوعیت ندارد، گفت: اگر صرفا به این مقولات یک نگاه روانشناختی و فرهنگی داشته باشیم، وقتی این سئوال را طرح کنیم که چرا فقیر ، فقیر است؟ بلافاصله خواهیم گفت چون انگیزه لازم را برای رشد ندارد و اگر در برابر این ادعا این سئوال را مطرح کنیم که چرا غنی، غنی است؟ خواهیم گفت چون فرهنگ لازم برای رشد را دارد. به این ترتیب فقیر فقیرزاده و غنی غنی زاده می شود.

زمینه های لازم برای توزیع پاداش های اجتماعی بطور برابر برای افراد فراهم شود



این نماینده اصولگرای مستقل مجلس هفتم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سوابق علمی خود، عنوان کرد: همه این مطالب بر حسب تلاش علمی که بر روی مباحث قشربندی و تئوری های مختلف فقر داشته ام می باشد که یکی از آنها تئوری فرهنگ فقر است به گونه ای که فقر فقرا را به خود آنها و خرده فرهنگ آنها بر می گردانند و جامعه را مبرا و عاری از خطا می دانند در صورتی که این غلط است زیرا جامعه باید زمینه های لازم را در توزیع قدرت و پاداش های اجتماعی و ایجاد زمینه های ساختاری برای همه افراد به نسبت برابرفراهم کند.



وی درحال حاضر یکی از معضلات ، را معضل بیکاری دانست و افزود: البته ازسوی دیگر نیز افراد نباید دست روی دست بگذارند تا کار به سراغ آنان بیاید بلکه باید فرهنگ لازم و روانشناسی لازم را نسبت به کارداشته باشند ضمن اینکه باید زمینه های ساختاری با توجه به نظام متمرکز، برنامه ریزی ما فراهم شود.

این محقق و پژوهشگر فرهنگی با تاکید براینکه مسئولان نظام باید توجه به عوامل موثر بر انگیزه های افراد و فرهنگ کار داشته باشند، گفت: مسئولان بیش از آنکه یک نگاه بیلان گرایانه و بولتن گرایانه داشته باشند باید به ارزش کیفی، عقلانیت ، برنامه ریزی استراتژیک و ارتباط کار روزمره با سند چشم انداز توجه کنند ضمن اینکه در این بین توجه به نوآوری ، خلاقیت و نخبگان واقعی هم وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه در مجموع مسئله اصلی در نامگذاری امسال توجه به معانی مذکور است، عنوان کرد: باید یک نگاه عقلانی داشته باشیم قرار نیست فقط ارزشهای کمی را به رخ بکشیم بلکه باید با توجه به تئوری هایی که در این زمینه وجود دارد مانند تئوری های فقر و تئوری های توسعه در یک بستر عقلانی همت و کار مضاعف را تعریف کنیم.

مسئولان زمینه انجام کار مضاعف در کشور را فراهم کنند



این جامعه شناس در ادامه خواستار آن شد که همه مسئولان زمینه را برای متبلور شدن انگیزه هایی برای انجام کار مضاعف فراهم کنند وگفت: دولت نقش اساسی را در این بین دارد زیرا به عنوان کارفرمای اقتصادی در کشور محسوب می شود در حالیکه دولت باید به سمت اعطای اختیار و واگذاری مسئولیت های اقتصادی به بخش های غیردولتی پیش رود.



وی اضافه کرد: مادامیکه بخش دولتی را در این زمینه فعال می بینیم ناگزیریم مسئولیت دولت را در این زمینه دوچندان بدانیم اما اگر به سمتی برویم که سند چشم انداز و اصل 44 محقق گردد توصیه ما به بخش خصوصی خواهد بود بطوریکه بخش خصوصی تولیدات صادراتی خود را افزایش دهد تا زمینه برای همت و کار مضاعف فراهم شود.

وی با اشاره به ارتباط عناوین سالهای گذشته با مهندسی فرهنگی، به مهر عنوان کرد: به نظر من تنها برخی از نامهای سالهای گذشته با هم مرتبط هستند یعنی دهه پیشرفت و عدالت مرتبط با نام اصلاح الگوی مصرف، نوآوری و همت وکار مضاعف است اما باید این نام ها را منقح تر ، نظری تر و روشمند تر در کنار هم قرار داد زیرا نمی توان به صورت جزئی و منفرد به این مقولات نگاه کرد و به آن مهندسی فرهنگی گفت.