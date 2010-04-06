توقف ساخت هتل امیرزرگر در شوش/ کاربری ساختمان تجاری- مسکونی می شود

به گزارش خبرنگار مهر مجوز ساخت این هتل بیش از دو سال پیش از سوی مسئولان سازمان میراث فرهنگی استان صادر شده بود که با واکنش رسانه ها و کارشناسان میراث فرهنگی مواجه شد و در نهایت مالک آن را مجبور به عقب نشینی از تصمیم خود کرد.

با این همه، مالک هتل امیرزرگر با انصراف از ساخت هتل تصمیم دارد این محل را به مکانی تجاری مسکونی تبدیل کند که باید دید این تصمیم جدید به چه شکل اجرا خواهد شد و چه تاثیری بر حریم منظری و تاریخی این محوطه باستانی خواهد داشت.

بسیاری از کارشناسان و متخصصان برجسته میراث فرهنگی مانند مسعود آذرنوش، رهبر، کابلی که هر سه از پیشکسوتان و حفاران بزرگ کشور هستند و اطلاعات فراوانی در رابطه با شوش دارند و همین طور دکتر عبدی، عطایی و چگینی از کارشناسان زبده میراث فرهنگی کشور معتقدند که محل واقع شدن هتل امیرزرگر باستانی و تاریخی است و به همین دلیل نیز ساخت آن ضربه ای جبران ناپذیر به این محوطه باستانی خواهد زد.

این در حالی بود که بعد از انتقادات فراوان کارشناسان و رسانه ها از این اقدام سازمان میراث فرهنگی، رئیس وقت این سازمان در استان خوزستان با تاکید بر این مسئله که هتل امیر زرگر در محوطه باستانی شوش قرار نگرفته و خارج از محوطه است گفته بود: اقدامات کارشناسی باستانشناسی صورت گرفته حاکی از آن است که هتل امیرزرگر خارج از حریم مصوب محوطه باستانی شوش قرار می‌گیرد.

صادق محمدی اعلام کرده بود: در گذشته هم بررسیهای لازم در این زمینه صورت گرفته ولی سرپرست سابق پایگاه شوش مانع از ساخت هتل امیرزرگر در محوطه ای شد که هیچگونه اثر تاریخی در آن وجود ندارد.





یکی از قدیمی ترین تصاویر محوطه تاریخی شوش که در حدود 100 سال پیش گرفته شده است

محل در نظر گرفته شده برای احداث هتل که در فاصله میان دو کاخ هخامنشی آپادانا و شائور بوده می‌ توانست حلقه ارتباط باستانی میان این دو کاخ را از بین ببرد که همین مسئله از اصلی ترین دلایل مخالف کارشناسان با ساخت این هتل بوده است.



شوش یکی از مهمترین محوطه های باستانی ایران و بزرگترین تپه باستانی جهان محسوب می شود که از هزاره چهارم پیش از میلاد به ‌مدت 5 تا 6 ‌هزار سال به‌ طور پیوسته فرهنگ و تمدن داشته است.