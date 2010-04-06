پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد واحد اهواز به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شکوه فر- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با اعلام این خبر افزود: این طرح ها در آستانه سال نو و همچنین بیست و هشتمین سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی با حضور جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و مسئولان استانی و محلی افتتاح و به بهره برداری می رسند.

وی با اشاره به اینکه جهت ساخت، تجهیز و بهره برداری از این پروژه ها بیش از 12 میلیارد و 939 میلیون و 729 هزار ریال اعتبارهزینه شده است، گفت: این طرحها شامل افتتاح ساختمان جدید و محوطه باز دانشکده پرستاری و مامایی، سلف سرویس اساتید و کارکنان، آشپزخانه صنعتی و خوابگاه دانشجویی پردیس است.

شکوه فر همچنین از بهره برداری سلف سرویس ویژه اساتید و کارکنان به همراه آشپزخانه صنعتی این واحد دانشگاهی خبر داد و گفت: این سلف سرویس به همراه آشپزخانه صنعتی در مساحتی بالغ بر یک هزار مترمربع زیربنا و با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 875 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

وی افتتاح خوابگاه جدید پردیس با ظرفیت 400 دانشجو را از دیگر پروژه های قابل افتتاح از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام و اضافه کرد: این خوابگاه در 5 طبقه با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد و 792 میلیون و 561 هزار ریال دارای امکاناتی از قبیل اتاق خواب، سالن مطالعه، آشپزخانه ، تراس نمازخانه، سالن بدنسازی، سالن کارگاه و سالن غذاخوری است.