بهترین تیم راهی شارجه شد/ رکابزنان تنها از یک پیست تمرینی بهره بردند

علی زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رکابزنان تمرینات و اردوهای خوبی را در سه ماه گذشته پیگیری کرده اند و امید کسب مدال در بیشتر مواد برای آنها وجود دارد. خوشبختانه در این مدت برخی از ورزشکاران موفق به دستیابی به رکوردهای خوبی شده اند.

وی در همین خصوص ادامه داد: ما حتی امیدواریم برای اولین بار در ماده 500 متر زنان ایران را صاحب مدال کنیم. در کنار آن حسین عسگری برای اولین بار در تاریخ کشور رکورد های مطرحی را در مواد پیست برجای گذاشته که امیدواریم بتواند در شارجه به موفقیت بی نظیری دست یابد.

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری خاطرنشان کرد: پیست امارات بتنی است وهمین مسئله بر روی رکوردهای تمامی ورزشکاران تاثیر منفی دارد. هرچند رکوردهای پیست چوبی و سالنهای سرپوشیده رسمیت بیشتری دارد اما با در نظر گرفتن اینکه مسابقات در پیست بتنی برگزار خواهد شد پیش بینی می شود در این رقابتها رکوردی شکسته نشود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه تیم ملی تنها از یک پیست برای آماده سازی خود بهره برده است، گفت: متاسفانه در این مدت کم 50 رکابزن زن ومرد در زمان بندی های خاص خود در تنها پیست کشور تمرین کرده اند. هرچند زمان کم بود اما تلاش کردیم تا این مسئله خللی در تمرینات به وجود نیاورد.

زنگی آبادی با ابراز رضایت نسبی از عملکرد "آلتوک" گفت: ما در این فرصت کم باید به حضور این مربی بسنده می کردیم. هرچند از عملکرد این مربی رضایت داریم اما باید در آینده در کادر فنی فدراسیون از حضور یک مربی مطرح هم در بخش مردان وهم در بخش زنان بهره ببریم.

اولین گروه از تیم دوچرخه سواری ایران روز سه شنبه تهران رابه مقصد دبی امارات برای شرکت در سی امین دوره مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری بزرگسالان آسیا و شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا ترک کرد. گروه دوم ملی پوشان روز پنجشنبه 19 فروردین ماه راهی شارجه می شوند.