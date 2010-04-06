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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۴۳

سیامک شایقی :

"برادران افتخاری" اردیبهشت ماه کلید می‌خورد

"برادران افتخاری" اردیبهشت ماه کلید می‌خورد

سیامک شایقی از کلید خوردن فیلم "برداران افتخاری" در هفته دوم اردیبهشت ماه خبر داد.

 سیامک شایقی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون در حال پیدا کردن سرمایه گذار هستیم ولی پیش تولید آغاز شده است. با چند بازیگر نیز مذاکره کردیم اما هنوز  قطعی نشده‌اند

وی افزود: تا کنون حضور مدیر تولید فریدون بخشایش، دستیار و برنامه ریز فاطمه زیوری در این کار قطعی شده است. حدود 20 درصد فیلمبرداری "برادران افتخاری" در تهران و مابقی  بندرعباس، شیراز و اصفهان انجام می شود.

در خلاصه داستان  این فیلم آمده است: درباره دو بردار است که دو شخصیت کاملا متفاوت از یکدیگر دارند که این موضوع خود باعث ایجاد موقعیت های خاصی می شود.

سیامک شایقی فیلم‌هایی چون "جهیزیه برای رباب" ، "راه وبی‌راه " ، "مادرم گیسو"، "رنو تهران 29"، "در کمال خونسردی" و "خواب زمستانی" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1058450

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