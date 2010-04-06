سیامک شایقی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون در حال پیدا کردن سرمایه گذار هستیم ولی پیش تولید آغاز شده است. با چند بازیگر نیز مذاکره کردیم اما هنوز قطعی نشده‌اند

وی افزود: تا کنون حضور مدیر تولید فریدون بخشایش، دستیار و برنامه ریز فاطمه زیوری در این کار قطعی شده است. حدود 20 درصد فیلمبرداری "برادران افتخاری" در تهران و مابقی بندرعباس، شیراز و اصفهان انجام می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: درباره دو بردار است که دو شخصیت کاملا متفاوت از یکدیگر دارند که این موضوع خود باعث ایجاد موقعیت های خاصی می شود.

سیامک شایقی فیلم‌هایی چون "جهیزیه برای رباب" ، "راه وبی‌راه " ، "مادرم گیسو"، "رنو تهران 29"، "در کمال خونسردی" و "خواب زمستانی" را در کارنامه دارد.