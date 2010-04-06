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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۰۲

در گفتگو با مهر مطرح شد: قانونمندی شهریه دوره های آمادگی فراگیر/ لغو مجوز موسسات خاطی

در گفتگو با مهر مطرح شد: قانونمندی شهریه دوره های آمادگی فراگیر/ لغو مجوز موسسات خاطی

مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از قانونمند شدن شهریه دوره های آمادگی فراگیر دانشگاه پیام نور خبر داد و گفت: پس از اینکه موسسات مجاز برگزاری آمادگی فراگیر معرفی شدند شهریه بر اساس اعلام دانشگاه پیام نور از داوطلبان گرفته می شود.

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های وزارت علوم برای معرفی اسامی موسسات آمادگی فراگیر دانشگاه پیام نور گفت: در حال حاضر منتظر ارائه فرم تعهدنامه از سوی دانشگاه پیام نور هستیم. این تعهدنامه که شامل شرایط و ضوابط دانشگاه پیام نور برای برگزاری دوره های آمادگی فراگیراست باید به امضای موسسات برسد.

وی اظهار داشت: پس از معرفی موسسات مجاز، دانشگاه پیام نور می تواند در صورت تخطی موسسات در برگزاری دوره های آمادگی فراگیر گزارش خود را به وزارت علوم ارائه دهد.
 
مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم با بیان اینکه اسامی موسسات مجاز ظرف یک ماه آینده اعلام می شود به مهر گفت: طبق تقسیم بندی که انجام داده ایم 40 موسسه مجاز برای برگزاری دوره های آمادگی فراگیر دانشگاه پیام نور معرفی می شوند.
 
وی اظهار داشت: برای اعطای مجوز دوره آمادگی فراگیر به موسسات، موسسات متخلف و تازه تأسیس را حذف کردیم و سایر موسسات با داشتن شرایط لازم مجوز دریافت می کنند.
 
نادری گفت: پس از معرفی مجازین در صورتی که موسسه ای به جز اسامی اعلام شده اقدام به برگزاری دوره فراگیر کرد مجوز اصولی آن لغو می شود.
کد مطلب 1058455

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