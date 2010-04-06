کتابخانه ملی رشت از معتبرترین میراثهای فرهنگی و آموزشی کشور است

محمدحسن عاقل منش در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر غنی سازی ذخیره های معنوی این مجموعه افزود: تمامی سعی بر این است تا نسبت به حفظ این میراث گرانبها اهتمام ویژه شود.

وی اظهارداشت: بهره مندی از این مجموعه ارزشمند تنها منحصر به شهروندان شهر رشت نیست و چنانچه شواهد نشان می دهد از تمامی اقصی نقاط استان و کشور برای استفاده از اسناد موجود در این کتابخانه مراجعه می کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای رشت گفت: ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی از جمله اموریست که همواره مورد توجه ویژه مجموعه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر رشت قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری و شورای شهر رشت در سالهای گذشته با توجه به اهمیتی که برای ارتقای امور فرهنگی شهر قائل است در مواردی چند از قبیل کمک به تجهیز کتابخانه ملی، خرید کتاب جهت اهدا به افراد به منظور حمایت از ناشران گیلانی و خرید بن کتاب و توزیع آن و کمک به کتابخانه ملی و کتابخانه امیرالمومنین(ع) و سایر موارد اقدام کرده است.

عاقل منش ادامه داد: با توجه به اینکه نشر فرهنگ کتابخوانی، سبب تحکیم پایه های فرهنگی و بومی می شود از این رو ایجاد روزنه های جدید تعامل و مشارکت بین این دو مجموعه امری ضروریست.