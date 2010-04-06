دانش آموزان "مدرسه اتوبوسی" امروز به مدرسه جدید رفتند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این دانش آموزان تا روز گذشته در دو دستگاه اتوبوس سیار و فرسوده که به وسیله تراکتور جابجا می شد، تحصیل می کردند.

در پی انتشار گزارشهای تصویری و خبری خبرگزاری مهر مبنی بر وضعیت نامناسب فضای آموزشی این دانش آموزان، از سوی رئیس نوسازی و تجهیز مدارس کشور و معاون وزیر دستور تهیه دو واحد مدرسه پیش ساخته و مونتاژ شده برای این دانش آموزان صادر شد.

این دانش آموزان امروز سه شنبه با دیدن مدرسه جدید ذوق زده شدند و از اینکه آرزوی دیرینه شان مبنی بر داشتن فضای آموزشی مناسب و تجهیزات لازم برآورده شد خوشحال هستند.

دانش آموزان پس از تمیز کردن مدرسه جدید با شوق ذوق وارد کلاس جدیدشان شدند و فصلی جدیدی از تحصیل را در این مدرسه آغاز کردند.

علاوه بر تهیه دو دستگاه کانکس، تعدادی میز و صندلی نو و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی نیز برای این دانش آموزان تهیه شده است.

همچنین یک دستگاه تانکر آب برای رفع مشکلات کم آبی مدرسه عشایرنشین خرد بخش داشلی برون گنبد کاووس تامین شده است.

دانش آموزان مدرسه خرد همراه با ایل عشایر کوچ می کنند و شش ماه از سال در مدرسه ای در منطقه چالقورب و بقیه سال تحصیلی را در مدرسه روستای "هوتن" که آن نیز به صورت سیار است تحصیل می کنند.

هرسال این دانش آموزان از 20 آبان ماه همراه با کوچ عشایر به منطقه چالقورب به مدرسه خرد می روند و اردیبهشت سال دیگر به مدرسه هوتن رهسپار می شوند.

مدرسه خرد گنبد کاووس دو کلاس درس در قالب دو دستگاه اتوبوس داشت که در یک کلاس آن دانش آموزان پایه اول تا چهارم و در کلاس دیگر دانش آموزان پایه پنجم تحصیل می کردند.