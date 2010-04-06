خشم لیبرمن از سخنان اردوغان علیه رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، آویگدور لیبرمن به روزنامه یدیعوت آحارونوت گفت که رجب طیب اردوغان به آرامی در حال تبدیل شدن به هوگو چاوز و معمر قذافی است.

وی همچنین درباره اعلام یکجانبه دولت فلسطینی گفت: هر تصمیم یکجانبه ای موجب خواهد شد تا ما تمامی تعهدات خود را نادیده بگیریم و قطعاً این یک راه حل برای صلح بوجود نمی آورد.

همچنین روزنامه جروزالم پست نیز به نقل از یک مقام وزارت خارجه این رژیم ضمن هشدار به اردوغان در باره اظهاراتش علیه اسرائیل ادعا می کند: اردوغان نباید تبدیل به رهبر افراطی دیگری همچون هوگو چاوز شود.

وی گفت: اسرائیل در صدد مقابله با هیچ کشور از جمله ترکیه نیست اما این حس ایجاد شده که اردوغان در صدد همگرایی کشورش با جهان عرب در پشت اسرائیل است.

این اظهارات مقام های وزارت خارجه رژیم اسرائیل در پاسخ به اظهارات اخیر اردوغان در سی. ان. ان. ترک بود که وی در واکنش به درگیری های اخیر در بیت المقدس گفته بود ترکیه مدافع تمامی مسلمانان جهان است.