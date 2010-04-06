مفهوم "همت و کار مضاعف" متضمن رشد و توسعه پایدار کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدشهاب‌الدین صدر در تشریح مفاهیم ارزشمند «همت مضاعف و کار مضاعف» گفت: مضامینی همچون، هدفمندی، پویایی، همدلی، وحدت، پیشرفت، توسعه پایدار، خدمت‌رسانی و توجه به کیفیت و عدالت اجتماعی در «همت مضاعف و کار مضاعف» نهفته است.

وی، کاربست مفهوم ارزشمند «همت مضاعف و کار مضاعف» را متضمن رشد و توسعه پایدار کشور دانست و گفت: مردم ایران در سال گذشته با پیروی از توصیه‌های ارزشمند رهبر فرزانه بر توطئه و دسیسه‌های دشمنان ایران فائق آمدند واطمینان دارم امسال نیز با تأسی از پیام ارزشمند «همت مضاعف و کار مضاعف» با وحدت و همدلی زمینه ساز افزایش بهره‌وری در جامعه خواهند شد.



رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران ، «همت مضاعف و کار مضاعف» را اصلی‌ترین نیاز امروز جوامع استقلال طلب دانست و گفت: این پیامی است برای همه کسانی که می‌خواهند با تکیه بر توان و همت متخصصین داخلی خود، راه نفوذ هرگونه استعمار و استثمار را ببندند، همت مضاعف و کار مضاعف یعنی ایمان به داشته‌های خود و تلاش برای تحقق استعدادها و بی‌نیازی از قدرت سلطه‌گر.



وی ادامه داد: در ایران متخصصین جوان در عرصه‌های مختلف با اکتشافات جدید و دستاوردهای بی‌نظیر علمی حرکت پرشتاب در مسیر توسعه پایدار را آغاز نموده‌اند و امسال نیز با در نظر گرفتن اصل خدمت‌رسانی به مردم و توجه به کیفیت، شعار «همت مضاعف و کار مضاعف» را سرلوحة کار خود قرار خواهند داد.



صدر، گوهر وجودی همه موجودات زنده را «پویایی و تلاش» توصیف کرد و افزود: انسان به عنوان اشرف مخلوقات وظیفه آبادانی زمین را برعهده دارد و آبادانی میسر نمی‌شود مگر با کار مضاعف و بی‌شک همت مضاعف لازمه و پیشنیاز هر تلاش هدفمندی است.