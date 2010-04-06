20 هزار مترمربع فضای آموزشی در دانشگاه آزاد گرگان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضاعلی محسنی صبح سه شنبه در اولین جلسه هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی گرگان افزود: در سال جدید تمامی حوزه های دانشگاه باید با سعی و تلاش بیشتر در جهت تحقق برنامه های توسعه دانشگاه کوشا بوده و همت و کار مضاعف را به فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی تبدیل کرد.

وی اظهار داشت: در سال گذشته واحد گرگان به موفقیتهای چشمگیری در حوزه های مختلف دست یافته است و ارتقا امتیاز واحد به بیش از هزار و 200 امتیاز از مهمترین این توفیقات است.

به گفته محسنی، اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در سال 89 باید مبتنی بر برنامه توسعه بوده و تمامی حوزه ها با سرلوحه قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری تلاش برای ارتقای امتیاز واحد به جامع را مدنظر داشته باشند.

رئیس شورای آموزشی منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به سیاستهای محوری سال 89 واحد گرگان گفت: حرکت بر اساس برنامه توسعه ، توجه ویژه به مباحث فرهنگی ، تلاش برای ارتقای کیفیت و ارائه خدمات مناسب به دانشجویان ، فعالیت منسجم و هدفمند کارگروه های تخصصی در معاونتهای مختلف و تلاش برای انجام کارهای نو و ماندگار باید اولویتهای اصلی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان باشد.



محسنی با بیان رویدادها و اتفاقات مهم دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در سال 88 گفت: روابط عمومی دانشگاه باید با توجه به شیوه های نوین اطلاع رسانی موفقیت های دانشگاه آزاد اسلامی را برای مخاطبان تشریح و خدمات دانشگاه را برای جامعه تشریح کند تا خدمات این دانشگاه بیشتر نمایان شود.