رهایی عراق از اشغال و ناامنی نیازمند اتحاد سیاستمداران عراقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الخلیج امروز در سرمقاله خود که با عنوان " فداکاری برای عراق " منتشر شد: سیاستمداران عراق را به تلاش برای برون رفت کشورشان از وضعیت کنونی فرا خواند.

به نوشته این روزنامه اماراتی نمی توان اشغالگران ( آمریکایی ) را از انفجارهایی که پی در پی این روزها در عراق به وقوع می پیوندد و منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن از عراقی ها می شود، تبرئه کرد.

موج جدید این انفجارها وضعیت عراق را به وضعیت زمان حمله آمریکا به این کشور یعنی هفت سال پیش شبیه کرد و پیام این انفجارها که عاملان آن به ارتکاب چنین اقدامات جنایتکارانه ای عادت کرده اند این است که آنان می خواهند مانع موفقیت عراقی ها شوند. به ویژه بعد از انتخابات اخیر که منجر به عراقی بهتر می شود و در حقیقت زمینه را برای خروج اشغالگران و بازگشت عراقی های آواره به وطن و بازسازی زیرساخت های این کشور تثبیت می کند.

این روزنامه عرب زبان درادامه تاکید می کند: باید جلوی وقوع چنین انفجارها وعاملان آن را از طریق اقدامی عملی وجدی باهدف پایان دادن به اشغالگری و هرج و مرج ناشی از آن گرفت.



درادامه این مقاله آمده است: عملیات نجات عراق می طلبد که بین همه گروه های و طیف های سیاسی ، مذهبی ، نژادی وغیره آشتی به وجود آید تا به واسطه آن مسئولان ذیربط بتوانند بر هرج و مرج موجود و عاملان آن و کسانی که از این وضعیت سوء استفاده می کنند، فائق آیند.

نکته بعدی توافق داخلی است که به واسطه آن جلوی همه کسانی که در صدد ایجاد شر و فتنه انگیزی درعراق هستند، گرفته می شود. به موازات آن نباید از یاد برد که این کشور تحت اشغال است و مقام و منصب ها(ی سیاسی ) با وجود اشغالگران هیچ فایده ای ندارد و زمانی ارزش و اهمیت پیدا می کند که اشغالگران ازعراق رخت بربندند و کشور آزادی، سیادت، وحدت و عافیت خود را باز پس گیرد.

الخلیج در پایان خاطر نشان می سازد: نجات عراق می طلبد که سیاستمداران این کشور برای آن فداکاری کنند نه اینکه عراق را فدای سیاست های خود کنند.