بازدیدنمایندگان مجلس ازنیروگاه بوشهر/تناقض دراعلام زمان تکمیل‌ نیروگاه

علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که روسها علیرغم اینکه پیش از این اعلام کرده بودند نیروگاه اتمی بوشهر را در بهار سال 89 راه اندازی خواهند کرد، بار دیگر خبرها حاکی از آن است که راه اندازی این نیروگاه تا آخر تابستان به تعویق افتاده است اظهار داشت: خبرها در این خصوص متناقض است و نمی توان روی این خبرهای متفرقه حساب خاصی باز کرد.

به گزارش مهر، سرگئی کرینکو رئیس روس اتم نهم فروردین ماه امسال اواخر تابستان و اوایل پاییز را به عنوان زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر اعلام کرد.



بروجردی در این باره گفت: ما به عنوان اعضای کمیسیون امنیت ملی به زودی بازدیدی را ازنیروگاه اتمی بوشهر صورت خواهیم داد تا در روند کاری این نیروگاه قرار گرفته و اطلاعات دقیقی از آن کسب کنیم. روسیه پیش از این در اواخر سال 88 اعلام کرده بود که نیروگاه اتمی بوشهر پس از چندین بار تعویق در راه اندازی بهار سال 1389 به طور قطع راه اندازی خواهد شد.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سئوال دیگری درباره تلاش آمریکا برای متقاعد کردن کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور اجماع علیه ایران گفت: این پدیده جدیدی نیست و آمریکایی ها به عنوان یک سیاست آن را دنبال می کردند و اکنون هم به همین صورت است.



نماینده بروجرد تصریح کرد: آمریکایی ها به ویژه در مقطع فعلی با توجه به مشکلاتی که در زمینه اقتصادی و سیاست های منطقه ای دارند می خواهند اجماع مورد نظرشان را علیه جمهوری اسلامی ایران به دست بیاورند اما بنده فکر می کنم این اجماع حاصل نشود.



وی ادامه داد: آنچه برای جمهوری اسلامی ایران مهم است این است که همواره به مقررات آژانس پایبند باشد.



بروجردی در پایان خاطر نشان کرد: ایران پایبندی به مقررات آژانس را به عنوان یک سیاست دائم ادامه می دهد و ما در عرصه بین المللی فشارهایی را داریم که ناقض موازین بین المللی است.



