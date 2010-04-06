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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۴۹

برخورد پیکان وانت و مینی بوس در بندرگز 17 مجروح برجای گذاشت

برخورد پیکان وانت و مینی بوس در بندرگز 17 مجروح برجای گذاشت

گرگان - خبرگزاری مهر: براثر برخورد یک دستگاه پیکان وانت با مینی بوس در بندرگز واقع در غرب استان گلستان 17 نفر مجروح شدند.

سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان صبح سه شنبه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: این حادثه در جاده اصلی کردکوی به گرگان روبروی روستای ابراهیم آباد بندرگز به وقوع پیوست.

سرهنگ عسگر ساوری افزود: در این حادثه خودروی مینی بوس پس از برخورد یکدستگاه پیکان وانت با آن از مسیر حرکت خارج و پس از کشیده شدن به شانه خاکی جاده واژگون شد.
 
وی اظهار داشت: در این حادثه راننده و 16 مسافر مجروح شدند که سه سرنشین در بیمارستان بستری و بقیه به صورت سرپایی درمان شدند.
 
سرهنگ ساوری، عدم رعایت فاصله طولی از سوی راننده پیکان وانت را دلیل این حادثه اعلام کرد.
کد مطلب 1058481

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