برخورد پیکان وانت و مینی بوس در بندرگز 17 مجروح برجای گذاشت

سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان صبح سه شنبه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: این حادثه در جاده اصلی کردکوی به گرگان روبروی روستای ابراهیم آباد بندرگز به وقوع پیوست.

سرهنگ عسگر ساوری افزود: در این حادثه خودروی مینی بوس پس از برخورد یکدستگاه پیکان وانت با آن از مسیر حرکت خارج و پس از کشیده شدن به شانه خاکی جاده واژگون شد.

وی اظهار داشت: در این حادثه راننده و 16 مسافر مجروح شدند که سه سرنشین در بیمارستان بستری و بقیه به صورت سرپایی درمان شدند.

سرهنگ ساوری، عدم رعایت فاصله طولی از سوی راننده پیکان وانت را دلیل این حادثه اعلام کرد.