تصمیم وزارت بهداشت درباره کاهش حضور دانشجویان ایرانی در انگلستان

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: با توجه به افزایش توان علمی کشور در حوزه علوم پزشکی، اعزام بلندمدت دانشجو به عنوان بورسیه به خارج از کشور نسبت به گذشته محدود شده است.

وی گفت: از سال 84 تاکنون این روند رو به کاهش داشته و سعی شده است که به جای بورسیه های طولانی مدت از دوره های کوتاه مدت استفاده شود. دلیل آن نیز این است که بخش عمده ای از نیاز به خارج از کشور تامین شده است.

محققی یادآور شد: در حال حاضر در گروه علوم پزشکی منحصراً و در موارد استثنایی در صورتی که رشته و تخصص مورد نظر در داخل کشور امکان آموزش نداشته باشد، اعزام های کوتاه مدت و فرصت های مطالعاتی انجام می گیرد.

وی تاکید کرد: عمده هدف آموزشهای کوتاه مدت و فرصتهای مطالعاتی به منظور آشنایی محققان ایرانی با نوعی از نظام علمی در کشورهای خارجی است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در مورد کاهش سطح روابط دانشگاهی با انگلیس گفت: خوشبختانه طیف مراکزی که می توانند نیازهای تحقیقاتی ایران را برطرف کنند، وسیع و متنوع است و نیازی به تمرکز در یک کشور نیست و ما می توانیم دوره های مطالعاتی را در کشورهای مختلفی از جمله برخی کشورهای اروپایی، آسیایی و حوزه آمریکا پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: وزارت بهداشت نیز همچون سایر ارگانهای کشور تابع سیاستهای کشور است و در صورتیکه سیاست اصلی کاهش روابط دانشگاهی با انگلستان باشد ما نیز از این موضوع تبعیت می کنیم. البته در عین حال مشکلی نیز برای دوره های تحقیقاتی خود نخواهیم داشت.

محققی اظهار داشت: ملاک وزارت بهداشت در اعزام دانشجو به خارج در دوره های تحصیلات تکمیلی رتبه بندی دانشگاهها است و طبعاً دانشگاههایی که در رتبه بندی بالاتری قرار دارند در اولویت های وزارت بهداشت نیز قرار می گیرد. در حال حاضر بعضاً تمام دانشگاههای اروپایی الزاماً دارای رتبه های بالایی نیستند.

رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه در آخرین نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در سال 88 گفت: تحصیل فرزندان کشورمان در کشورهای مختلف در نوع خود دارای اشکال نیست آنچه که دارای مشکل است نوع برخورد کشورها نسبت به حقوق ملت ماست و به دلیل مداخلات انگلیس در امور داخلی ایران افکار عمومی نسبت به این کشور حساس شده و عمل و شیوه رفتار انگلیس باعث ایجاد این حساسیت شده است.

دستیار ویژه وزیر امور خارجه اضافه کرد: در راستای همین رفتارها بازنگری در برخی زمینه ها در روابط با انگلیس شروع شده که یکی از این موارد کاهش سطح روابط در حوزه تحصیلات و مسائل مربوط به دانشگاهها است که به زودی شکل خواهد گرفت.