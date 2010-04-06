کوچ بهاره عشایر استان ایلام پایان یافت

یار محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: با توجه به بارشهای مناسب در مناطق ییلاقی و رشد گیاهان مرتعی، کوچ بهاره عشایر از دهه اول اسفندماه و زودتر از موعد مقرر صورت گرفته است.

مدیرکل امور عشایری استان ایلام جمعیت عشایر میهمان را که از استانهای کرمانشاه، همدان، لرستان و خوزستان به مناطق ییلاقی استان می آیند هزار و 700 خانوار اعلام کرد و گفت: این جمعیت 1.5 میلیون راس دام سبک را به مناطق ییلاقی استان می آورند.

به گفته وی جمعیت عشایر استان 81 هزار نفر است که بیش از یک میلیون و 300 هزار راس دام سبک به همراه دارند.

مدیر کل امور عشایری استان ایلام مناطق بانکول- کبیرکوه- بانه بند- پیره و دینارکوه را مناطق ییلاقی استان اعلام کرد و گفت: 800 هزار هکتار مرتع در اختیار دام های عشایر کوچنده به استان ایلام قرار می گیرد.

کریمی با اشاره به اینکه ارزش تولیدات دامی ، زراعی و باغی عشایر یکصد میلیارد تومان است گفت : این تولیدات شامل هفت هزار و900 تن گوشت قرمز، 465 تن روغن حیوانی، هزار و 570 تن پشم ومو، 372 تن کشک و23 میلیون لیتر شیر است.

وی در ادامه افزود : خدمات ارائه شده به عشایر در قشلاق شامل آبرسانی سیار- نگهداری و مرمت راه های عشایری، جایگزینی سوخت فسیلی ، موزش و ترویج و تامین نیازهای خدماتی در ییلاق نیز استمرار می یابد.