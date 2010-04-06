من یونایتد بدون رونی، بایرن با روبن/ لحظه تاریخی انتقام

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ هفته گذشته موفق شد در واپسین لحظات دیدار با منچستریونایتد، گل برتری را وارد دروازه میهمان خود کند و با نتیجه 2 بر یک در آلیانس آرنا به پیروزی برسد.

شکست منچستریونایتد تنها نتیجه تالم‌آور برای سرآلکس فرگوسن نبود بلکه او وین رونی را هم به دلیل مصدومیت از دست داد. غیبت رونی، اولین تاثیرش را روز شنبه و در دیدار با چلسی در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر انگلستان نشان داد. شکست خانگی 2 بر یک منچستریونایتد مقابل چلسی حتی می تواند منجر به از دست رفتن قهرمانی برای انگلیسی‌ها شود.

از سوی دیگر، بایرنی‌ها این روزها در وضعیت خوبی قرار دارند. آنها پس از کسب پیروزی مقابل منچستر، در دیدار خارج از خانه با شالکه که سرسخت ترین رقیب آنها در بوندس‌لیگا هم محسوب می شود، به برتری دست یافتند و احتمال قهرمانی خود در این رقابت‌ها را قوت بخشیدند.

این دو تیم فردا در حالی در اولدترافورد مقابل هم صف آرایی می کنند که بایرن با بازگشت آرین روبن در شرایط روحی بهتری به سر می برد و از سویی منچستری‌ها هنوز نگران در اختیار نداشتن رونی هستند.

فن بویتن، مدافع بایرن مونیخ، با اشاره به شکست بایرن مونیخ در واپسین لحظات فینال سال 1999 اظهار داشت: اکنون زمانی است که در اولدترافورد تاریخ ساز شویم.