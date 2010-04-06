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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۵۰

ذخیره 276 میلیون متر مکعب آب در همدان

ذخیره 276 میلیون متر مکعب آب در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: در استان همدان 253 منبع آبی وجود دارد که در حال حاضر ذخایر آبی آنها 276 میلیون متر مکعب است.

علی رحیمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: استان همدان به لحاظ مکان و زمان بارش موقعیت مناسبی در کشور ندارد و باید از منابع آبی به نحو مطلوب استفاده شود.

رحیمی فر با بیان اینکه میزان تولید آب استان همدان در سال گذشته بیش از 83 میلیون متر مکعب بوده است، افزود: در حال حاضر سرانه مصرف روزانه آب در استان همدان 254 لیتر است.

وی تعداد مشترکین آب شهری رادر استان همدان 242 هزار نفر عنوان کرد و افزود: منابع آبی استان همدان محدود است و باید ئدر تقسیم آن عدالت رعایت شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان خاطر نشان کرد: در حال حاضر 555 هزار نفر مشترک این شرکت هستند که 52 درصد آن را جمعیت شهری به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به تاثیر اساسی همکاری تشکل های مردمی در مدیریت مصرف آب، افزود: سازمان های مردم نهاد می توانند نقش ترویجی و الگویی مهمی در مدیریت مصرف آب و حفظ منابع آب و محیط زیست داشته باشند

کد مطلب 1058489

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