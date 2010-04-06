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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۳۶

میزان تلفات جاده ای در گلستان 13 درصد کاهش یافت

میزان تلفات جاده ای در گلستان 13 درصد کاهش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی گلستان اعلام کرد: میزان تلفات جاده ای در استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 درصد کاهش داشته است.

سردار حمید عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در ایام نوروز 16 نفر جان خود را بر اثر تصادفات و حوادث جاده ای و شهری از دست داده اند.

وی اظهار داشت: مجموعه انتظامی استان در ایام تعطیلات مجموعه 328 گشت خودروئی محسوس و نامحسوس، گشت پیاده و گشت موتوری را در طرح نوروزی قرار داده است.
 
فرمانده نیروی انتظامی گلستان گفت: هفت هزار نفر از پرسنل نیروی انتظامی استان امسال در راستای اجرای این طرح، به هم استانی ها و مسافران خدمت رسانی کرده اند.
 
سردار عطایی افزود: با توجه به برنامه اجرا شده در سال گذشته و کمبود نیرو در برخی مراکز تفریحی و تفرجگاه های استان، امسال 91 ایستگاه پلیس در سطح تمامی پارک ها، تفرجگاه ها، جنگلها و مراکز تفریحی استان مستقر شدند .
 
وی بیان داشت: این استان با توجه به زحمات و خدمات شبانه روزی پلیس راه و راهنمائی و رانندگی، توانست در سال 88 در زمینه کاهش تلفات جاده ای مقام دوم کشور را کسب نماید.
 
وی یادآور شد: بنا به پیش بینی های صورت گرفته، امسال 3.5 میلیون مسافر و گردشگر تا پایان نوروز 89 به استان وارد شدند که پرسنل این نیرو به صورت شبانه روزی به این افراد خدمات ارائه دادند.
کد مطلب 1058491

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