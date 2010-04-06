میزان تلفات جاده ای در گلستان 13 درصد کاهش یافت

سردار حمید عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در ایام نوروز 16 نفر جان خود را بر اثر تصادفات و حوادث جاده ای و شهری از دست داده اند.

وی اظهار داشت: مجموعه انتظامی استان در ایام تعطیلات مجموعه 328 گشت خودروئی محسوس و نامحسوس، گشت پیاده و گشت موتوری را در طرح نوروزی قرار داده است.



فرمانده نیروی انتظامی گلستان گفت: هفت هزار نفر از پرسنل نیروی انتظامی استان امسال در راستای اجرای این طرح، به هم استانی ها و مسافران خدمت رسانی کرده اند.

سردار عطایی افزود: با توجه به برنامه اجرا شده در سال گذشته و کمبود نیرو در برخی مراکز تفریحی و تفرجگاه های استان، امسال 91 ایستگاه پلیس در سطح تمامی پارک ها، تفرجگاه ها، جنگلها و مراکز تفریحی استان مستقر شدند .



وی بیان داشت: این استان با توجه به زحمات و خدمات شبانه روزی پلیس راه و راهنمائی و رانندگی، توانست در سال 88 در زمینه کاهش تلفات جاده ای مقام دوم کشور را کسب نماید.

وی یادآور شد: بنا به پیش بینی های صورت گرفته، امسال 3.5 میلیون مسافر و گردشگر تا پایان نوروز 89 به استان وارد شدند که پرسنل این نیرو به صورت شبانه روزی به این افراد خدمات ارائه دادند.