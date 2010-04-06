به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید میرمحمد صادق مدیر روابط عمومی این همایش عنوان کرد: به‌منظور پوشش مناسب و هرچه بهتر نخستین همایش "شاعران ایران و جهان" از نمایندگان 30 رسانه دعوت شده تا با حضور در محل برگزاری همایش به صورت شایسته این برنامه را پوشش دهند.

وی درخصوص پوستر همایش اضافه کرد:‌پوستر این همایش بعد از تأیید شورای سیاستگذاری به چاپ سپرده شده است.

میرمحمد صادق افزود: در این پوستر رنگهای سیاه، آبی، سبز و قرمز و رنگ نمادین قاره‌های جهان که نشان‌ دهنده حضور مهمانهای خارجی است به‌کار رفته ‌است.

وی گفت: استفاده از نقطه زیبای نستعلیق در پوستر به منزله آغاز هر نگارش و شروع همایش است و همچنین بهره‌گیری از طرحهای اسلیمی نشان از صور خیال و رشد و تعالی شعر دارد.

مدیر روابط عمومی همایش شاعران ایران و جهان استفاده از هنر نستعلیق در پوستر همایش را نشان از حضور شعر ایران در کنار شعر جهان دانست و گفت: این پوستر توسط طراح جوان کشور وحید توکلی طراحی شده است.

نخستین همایش شاعران ایران و جهان 28 فروردین تا 1 اردیبهشت ماه سال جاری در سه شهر تهران، اصفهان و شیراز برگزار می‌شود.

