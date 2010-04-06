250 میلیارد تومان اعتبار ملی به مترو و منوریل قم اختصاص یافت

حسین واشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه حدود 250 میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی به پروژه‌های مترو ومنوریل قم اختصاص یافته است، اظهار داشت: خوشبختانه در سال جاری با وجود اینکه عملا سال نخست اجرای طرح‌های مهم حمل و نقل شهری قم به شمار می‌رود اما با این حال اعتبارات بسیار خوبی هم از محل صندوق ذخیره ارزی و هم از محل اعتبارات ویژه قطار شهری کلانشهرها به این پروژه‌ها اختصاص یافته است.



وی اضافه کرد: البته شهرداری قم موظف شد معادل همین مبلغ نیز به پروژه‌ های مترو و منوریل قم اختصاص دهد که این اعتبار بیشتر در قالب اعطای زمین شهری به منظور ساخت ایستگاه‌ها و کارگاه‌های پروژه‌هاست.



واشقانی با اشاره به این که پیمانکار پروژه‌های مترو و منوریل قم در حال حاضر انتخاب شده و مراحل ابتدایی احداث پروژه‌ها در حال انجام است، گفت: چنانچه اعتبارات مربوط به پروژه بسیار مهم مترو قم در زمان مورد نظر خویش اختصاص پیدا کند با تلاش مجموعه شهرداری قم و به امید خداوند در مدت پنج سال شاهد آغاز به کار قطار شهری قم خواهیم بود.