ترکیه شریک راهبردی ایران است / کشف یک تن مواد مخدر بر پایه تریاک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، احمد پک کمیسر عالی مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته ترکیه دوشنبه شب با سردار اسماعیل احمدی مقدم دیدار و گفتگو کرد.

سردار احمدی مقدم در این دیدار با اشاره به اینکه ایران و ترکیه در حوزه امنیتی مسائل مشترک و متعددی از قبیل قاچاق انسان، ترددهای غیر مجاز، مواد مخدر و تحرکات تروریستی دارند، گفت: دو کشور باید در راستای حل این مسائل گام بردارند.

وی با تأکید بر اینکه افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر دنیا است، تصریح کرد: متأسفانه ایران و ترکیه مسیر ترانزیت مواد مخدر به کشورهای اروپایی هستند.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در دیدار کمیسر عالی مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته ترکیه، افزود: ما به ترکیه به عنوان یک شریک راهبردی نگاه می کنیم.

سردار احمدی مقدم با تأکید بر اینکه هر دو کشور در راه مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ هزینه های زیادی را متحمل می شوند، تصریح کرد: تقویت همکاری دو کشور لازم و ضروریست.

وی همکاری و تعامل مرزبانان دو کشور در آذربایجان غربی را یادآور شد و گفت: مرزبانان دو کشور در این منطقه اقدامات و عملیات های مشترک سازنده دارند.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزود: عملیات مشترکی که پلیس ایران با پلیس ترکیه دارد با هیچ یک از کشورهای همسایه ندارد.

سردار مقدم در ادامه به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در امر انسداد و کنترل مرزها اشاره کرد و اظهار داشت: طی سال 88 نیروی انتظامی توانست بر پایه تریاک حدود یک هزار تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط کند.

وی با اشاره به اینکه یک سوم مواد مخدری که وارد مرزهای کشورمان می شود توسط پلیس کشف می شود، افزود: با شدت یافتن کنترل مرزها قاچاقچیان به خاطر اینکه تریاک سنگین است، آنها به ترانزیت هروئین سفید روی آورده اند.

فرمانده نیروی انتظامی با تأکید بر اینکه ظرفیت های خوبی برای توسعه همکاری های دو کشور ایران و ترکیه وجود دارد، آمادگی کشورمان را برای تبادل تجربیات آموزش ها بین دو کشور اعلام کرد.

احمد پک کمیسر عالی مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته ترکیه نیز در این دیدار با اشاره به اینکه روابط و دوستی بین دو کشور به سال های خیلی قبل بر می گردد، افزود: مواد مخدری که در کشور افغانستان تولید می شود، هر دو کشور را تهدید می کند.

وی با بیان اینکه ضرر و زیان های که از ناحیه مواد مخدر به دو کشور ایران و ترکیه وارد می شود روزبروز بیشتر می شود، بر ریشه کن کردن این معضل تأکید کرد.

کمیسر عالی مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته ترکیه با اشاره به اینکه فرهنگ سازی مهمترین راه مبارزه با مواد مخدر است، افزود: در این راه نباید به صورت ظاهری با این پدیده شوم برخورد شود بلکه باید این مبارزات عمقی و قلبی باشد.

احمدپک به بازدید خود از مرزهای سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: در این بازدید دیدم که ایران چگونه با مواد مخدر مبارزه می کند.

وی اضافه کرد: من اقدامات پلیس جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر را به اطلاع سایر کشورها رسانده ام.