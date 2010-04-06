ورود سه میلیون گردشگر نوروزی به لرستان / تعداد مسافران کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد عزیزی دوشنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان خرم آباد اظهار داشت: در بررسی های به عمل آمده در سال جاری سه میلیون و 190 هزار و 959 نفر مسافر نوروزی وارد این استان شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که سال گذشته بیش از سه میلیون و 215 هزار مسافر نوروزی به لرستان سفر کرده بودند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با اشاره به کاهش تعداد مسافرت های نوروزی به لرستان، یادآور شد: همچنین در سال جاری بیش از 137 هزار نفر از قلعه تاریخی فلک الافلاک بازدید کردند.

عزیزی افزود: تعداد بازدیدکنندگان از بنای منحصر به فرد قلعه فلک الافلاک خرم آباد در مقایسه با سال گذشته که بیش از 143 هزار نفر بوده است کاهش داشته است.

وی همچنین به میزان ماندگاری مسافر در این استان اشاره کرد و گفت: در سالجاری 235 هزار و 185 نفر در هتل ها، مهمانپذیرها، کمپ های موقت و ... این استان اقامت داشته اند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان یادآور شد: این در حالی است که میزان اقامت مسافران در این استان سال گذشته بیش از 192 هزار و 296 نفر بوده است.

عزیزی همچنین به ایجاد پایگاه های گردشگری در ورودی شهرهای استان اشاره کرد و بیان داشت: در ایام تعطیلات نوروز امسال بیش از 350 هزار قلم شی فرهنگی و تبلیغاتی در این استان و به ویژه شهرستان خرم آباد توزیع شده است.

وی عنوان کرد: در سال جاری بدون احتساب آمار اسکان موقت و مدارس استان بیش از 12 هزار و 500 نفر در هتل های این استان اسکان داده شده است.