به گزارش خبرگزاری مهر، ترویج ارزشگذاری برای منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی و محور توسعه پایدار همپایی با محور اصلاح الگوی صحیح مصرف از طریق مدیریت و ایجاد فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و کاهش بار مالی و معنوی در جوامع با کاهش حوادث،‌ بیماری‌های ناشی از شغل، از کارافتادگی‌ها و فرصت‌های از دست رفته شغلی از اهداف برگزاری این همایش است.

از برنامه های جانبی این همایش برگزاری کارگاههایی با موضوعات مدیریت HSE در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و صنایع کشور، ایمنی و حوادث ناشی از شغل در محیط‌های آموزشی محیط زیست در فولاد و صنایع وابسته، مدیریت ریسک و نرم‌افزارهای آموزشی در محیط‌های شغلی، نوبت کاری و برنامه ریزی آن در صنایع، قوانین، مقررات و مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، صنعت بیمه و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، اقتصاد خرد و کلان و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در صنایع و دانشگاه‌ها، کارگاه پدافند غیرعامل (مدیریت بحران) در صنایع است.

این همایش با مشارکت وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنایع و معادن، علوم تحقیقات و فناوری و شهرداری تهران برگزار می‌شود.