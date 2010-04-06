  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۵۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کارکنان از بسته شدن درب آکادمی المپیک بی‌اطلاع بودند

کارکنان از بسته شدن درب آکادمی المپیک بی‌اطلاع بودند

رئیس آکادمی کمیته ملی المپیک و پارالمپیک به دنبال بسته بودن درب ورودی این مجموعه در ساعات اولیه صبح امروز گفت: با حضور در سازمان تربیت بدنی در مورد حل این مشکل با مسئولان صحبت کردم.

مهرزاد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید ماندن برخی کارمندان آکادمی ملی المپیک پشت درب ورودی غربی این مجموعه گفت: قبلا اعلام کرده بودند ورود و خروج کارمندان به مجموعه انقلاب مانند چند سال گذشته از درب های شمال و جنوب باشد و دیگر از درب غربی ورود و خروجی صورت نگیرد.

وی ادامه داد: به نظر می رسد در اطلاع رسانی این ماجرا خوب عمل نشده و برخی کارمندان نمی دانستند که درب غربی از صبح سه شنبه بسته است.  ظاهرا این مسئله روز گذشته از سوی مسئولین مربوطه تنها به درب شمال اطلاع داده شده بود و درب ورودی قبلی آکادمی تنها بسته شده بود.

رئیس آکادمی کمیته ملی المپیک و پارالمپیک خاطرنشان کرد: صبح امروز با حضور در سازمان تربیت بدنی این مسئله را پیگیری کردیم تا از سوی مسئولین مربوطه این اطلاع رسانی به درب مجموعه انقلاب و درب نگهبانی شمال و جنوب مجموعه صورت گیرد تا در روزهای آینده چنین مشکلی بوجود نیاید.

مهرزاد حمیدی در پایان از ورود کارمندان این مجموعه به محل کار خود خبر داد.

کد مطلب 1058500

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها