مهرزاد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید ماندن برخی کارمندان آکادمی ملی المپیک پشت درب ورودی غربی این مجموعه گفت: قبلا اعلام کرده بودند ورود و خروج کارمندان به مجموعه انقلاب مانند چند سال گذشته از درب های شمال و جنوب باشد و دیگر از درب غربی ورود و خروجی صورت نگیرد.

وی ادامه داد: به نظر می رسد در اطلاع رسانی این ماجرا خوب عمل نشده و برخی کارمندان نمی دانستند که درب غربی از صبح سه شنبه بسته است. ظاهرا این مسئله روز گذشته از سوی مسئولین مربوطه تنها به درب شمال اطلاع داده شده بود و درب ورودی قبلی آکادمی تنها بسته شده بود.

رئیس آکادمی کمیته ملی المپیک و پارالمپیک خاطرنشان کرد: صبح امروز با حضور در سازمان تربیت بدنی این مسئله را پیگیری کردیم تا از سوی مسئولین مربوطه این اطلاع رسانی به درب مجموعه انقلاب و درب نگهبانی شمال و جنوب مجموعه صورت گیرد تا در روزهای آینده چنین مشکلی بوجود نیاید.

مهرزاد حمیدی در پایان از ورود کارمندان این مجموعه به محل کار خود خبر داد.