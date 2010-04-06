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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۴۷

محمدی خبر داد:

ثبت پنج میلیون نفر سفر نوروزی در آذربایجان شرقی

ثبت پنج میلیون نفر سفر نوروزی در آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر استان آذربایجان شرقی از ثبت شدن پنج میلیون نفر سفر در مدت تعطیلات نوروزی در نقاط مختلف استان آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز،‌ تراب محمدی اظهار داشت: در این مدت حدود چهار میلیون نفر سفر از طریق خودرو های شخصی، حدود 70 هزار نفر سفر از طریق خطوط ریلی و قطار،حدود 700 هزار نفر سفر به وسیله اتوبوس و در حدود 30 هزار نفر به شکل هوایی وارد استان شده و از جاذبه‌های آن بازدید کرده‌اند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: افزایش اقامت در هتل‌ها و مراکز اقامتی استان نیز چشمگیر بوده است و بیش از 300 هزار نفر شب اقامت در استان ثبت شده است.

وی ادامه داد: هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، مراکز استیجاری، کمپ‌های موقت مدارس، چادرها و سایر مراکز پذیرای این حجم از مسافران بوده‌اند.

محمدی با اشاره به گسترش بازدیدهای نظارتی در استان گفت: در مدت تعطیلات نوروزی بیش از یک‌هزار 700 بازدید نظارتی از مراکز اقامتی، مجتمع‌های پذیرایی بین‌راهی، دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز موقت صورت گرفته است.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر استان آذربایجان شرقی با تقدیر از همکاری مسئولان مراکز مختلف مرتبط با گردشگری افزود: در این مدت و در حین بازدیدها، در مجموع 143 فقره تشویق، 45 فقره تذکر و 24 فقره اخطار کتبی به مراکز اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز پذیرایی بین‌راهی داده شده است.

محمدی در ادامه به کاهش شکایات مردمی اشاره کرد و افزود: در این مدت فقط یک شکایت از مراکز اقامتی و 9 شکایت از دفاتر خدمات مسافرتی اعلام شده که به سرعت مورد رسیدگی قرار گرفته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، بازدید بیش از 500 هزار نفر از گردشگران از موزه‌های استان در مدت نوروز را بسیار چشمگیر دانست و افزود: در مجموع بیش از یک میلیون و 500 هزار گردشگر از موزه‌های استان، اماکن تاریخی و جاذبه‌های طبیعی و گردشگری بازدید کرده‌اند.

وی همچنین در مورد مراکز پربازدید و مورد اقبال بیشتر گردشگران گفت: بازار تبریز با توجه به نزدیک شدن به مرحله ثبت جهانی و اهمیت تاریخی و فرهنگی خود پربازدیدترین بنای استان بوده و روستای تاریخی کندوان، کلیسای سنت استپانوس که در فهرست آثار جهانی یونسکو ثبت شده است و موزه آذربایجان بیشترین تعداد بازدیدکنندگان داخلی و خارجی را داشتند.

محمدی افزود: در مدت فعالیت ستاد دائمی تسهیلات سفر استان در نوروز 89 بعد از شهر تبریز و بدون اولویت، شهرستان‌های جلفا، اسکو، کلبیر و مراغه بیشترین حجم حضور گردشگران را به خود اختصاص داده بودند.

کد مطلب 1058502

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