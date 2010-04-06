ثبت پنج میلیون نفر سفر نوروزی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز،‌ تراب محمدی اظهار داشت: در این مدت حدود چهار میلیون نفر سفر از طریق خودرو های شخصی، حدود 70 هزار نفر سفر از طریق خطوط ریلی و قطار،حدود 700 هزار نفر سفر به وسیله اتوبوس و در حدود 30 هزار نفر به شکل هوایی وارد استان شده و از جاذبه‌های آن بازدید کرده‌اند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: افزایش اقامت در هتل‌ها و مراکز اقامتی استان نیز چشمگیر بوده است و بیش از 300 هزار نفر شب اقامت در استان ثبت شده است.

وی ادامه داد: هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، مراکز استیجاری، کمپ‌های موقت مدارس، چادرها و سایر مراکز پذیرای این حجم از مسافران بوده‌اند.

محمدی با اشاره به گسترش بازدیدهای نظارتی در استان گفت: در مدت تعطیلات نوروزی بیش از یک‌هزار 700 بازدید نظارتی از مراکز اقامتی، مجتمع‌های پذیرایی بین‌راهی، دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز موقت صورت گرفته است.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر استان آذربایجان شرقی با تقدیر از همکاری مسئولان مراکز مختلف مرتبط با گردشگری افزود: در این مدت و در حین بازدیدها، در مجموع 143 فقره تشویق، 45 فقره تذکر و 24 فقره اخطار کتبی به مراکز اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز پذیرایی بین‌راهی داده شده است.

محمدی در ادامه به کاهش شکایات مردمی اشاره کرد و افزود: در این مدت فقط یک شکایت از مراکز اقامتی و 9 شکایت از دفاتر خدمات مسافرتی اعلام شده که به سرعت مورد رسیدگی قرار گرفته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، بازدید بیش از 500 هزار نفر از گردشگران از موزه‌های استان در مدت نوروز را بسیار چشمگیر دانست و افزود: در مجموع بیش از یک میلیون و 500 هزار گردشگر از موزه‌های استان، اماکن تاریخی و جاذبه‌های طبیعی و گردشگری بازدید کرده‌اند.

وی همچنین در مورد مراکز پربازدید و مورد اقبال بیشتر گردشگران گفت: بازار تبریز با توجه به نزدیک شدن به مرحله ثبت جهانی و اهمیت تاریخی و فرهنگی خود پربازدیدترین بنای استان بوده و روستای تاریخی کندوان، کلیسای سنت استپانوس که در فهرست آثار جهانی یونسکو ثبت شده است و موزه آذربایجان بیشترین تعداد بازدیدکنندگان داخلی و خارجی را داشتند.

محمدی افزود: در مدت فعالیت ستاد دائمی تسهیلات سفر استان در نوروز 89 بعد از شهر تبریز و بدون اولویت، شهرستان‌های جلفا، اسکو، کلبیر و مراغه بیشترین حجم حضور گردشگران را به خود اختصاص داده بودند.